GÜNDEM
14 Şubat 2022 - 11:29
Güncelleme: 14 Şubat 2022 - 11:33

TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!

Genç girişimcilerin önünü açabilmek ve yeni iş kapılarının doğmasını sağlamak adında destek programları hazırlayan TÜBİTAK, 6 tematik alanda yeni iş fikri ile gelen herkese 200 bin lira hibe desteği verileceğini duyurdu.

GÜNDEM
14 Şubat 2022 - 11:29
Güncelleme: 14 Şubat 2022 - 11:33
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TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
TÜBİTAK, yeni girişimciler için geri ödemesiz olarak sağlanan sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında 2022 yılının ilk destek programıyla ilgili çağrısını duyurdu. Girişimcilerin önünü açabilmek ve yeni iş kapılarının doğmasını sağalmak amacıyla açılan programda bu yıl yeni fikirlerle gelen gençler için ger ödemesiz 200 bin lira hibe desteği verileceği bildirildi.








6 tematik alanda yeni iş fikri olan tüm gençler için yapılan hibe desteği çağrısında genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı olan iş fikirlerini, nitelikli bir istihdam oluşturmak ve aynı zamanda da potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerini sağlamak adına kendilerine geri ödemesiz 200 bin liraya varan hibe desteğinin verileceği aktarıldı.



BAŞVURULAR 1 NİSAN'A KADAR

21 ayrı ilde 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 1 Nisan'a kadar başvuru yapabileceği program kapsamında programa ön başvuru tarihinden itibaren üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans veya yüksek lisans programın yanı sıra yüksek doktora programına kayıtlı olan öğrencilerle mezunların başvuru yapacağı bildirildi.

BİGG uygulayıcı kuruluşları tarafından, girişimcilerden iletişim ve sayısal dönüşüm, akıllı ulaşım, temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, enerji ve sağlık ile birlikte sürdürülebilir tarım gibi konuları kapsayan 6 tematik alandaki iş fikri başvuruları kabul edilecek.



İlk aşamada girişimcilerin iş fikirleri toplanacak ve daha sonra değerlendirmeye alınacak. Hızlandırıcı program dahilinde ise doğrulanan iş fikirleri TÜBİTAK'a iletilmek için ikinci aşama programına gönderilecek. 
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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