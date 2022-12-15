Tubitak’tan yerli çip müjdesi! Teknolojide bir çığır aşabilir

Teknolojinin yerli olması adına uzunca bir süredir çalışma yapan Tubitak’ın yeni bir çip keşfi hakkında sevindirici gelişmeler yaşandı. Son zamanlar ilgiyle takip edilen savunma sanayi alanında yeni gelişmeler yaşanmasının ardında yerli olarak Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi üretiminin gerçekleştiği müjde notuyla paylaşıldı. Sinyal Kuvvetlendirme Çipi, üretilen lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin önemli parçalarından birisi olarak kabul ediliyor. Savunma sisteminin performansı iyileştirmek hedefiyle üretilen çip büyük yankı uyandırdı. Yerli mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip ile bu alanda dışa bağımlılığın sona erdiği Türkiye’nin savunma alanında hızlanan teknolojisinin daha önemli boyutlara ulaşılacağı yetkililer tarafından mutlulukla açıklandı. İlerleyen günlerde savunma sanayisi adına daha önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.

