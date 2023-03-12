MAGAZİN
12 Mart 2023 - 15:45

Tuğba Altıntop, imam nikahı sayısında geri adım attı: '8 kez değil 3 kez..

Tuğba Altıntop, 8 kez imam nikahlı, bir kez de resmi nikahla evlendiğini katıldığı bir TV programında açıklamıştı. Bu açıklamasıyla günlerce konuşulan ünlü isim, daha sonra geri adım attı ve hesaplamada bir yanlışlık yaptığını söyledi.

MAGAZİN
12 Mart 2023 - 15:45
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Tuğba Altıntop, imam nikahı sayısında geri adım attı: '8 kez değil 3 kez..


1996 Miss Turkey güzellik yarışmasında adından söz ettiren ve daha sonra Rafet El Roman ile gerçekleştirdiği evlilik ile herkesin tanıdığı bir isim haline gelen eski manken Tuğba Altıntop, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Tuğba Altıntop, imam nikahı sayısında geri adım attı



TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Tuğba Altıntop, bu güne kadar 8 kez imam nikahıyla 1 kez de resmi nikahla evlendiğini söyledi. Altıntop'un bu açıklamaları sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Tuğba Altıntop, imam nikahı sayısında geri adım attı

"YANLIŞ HESAPLAMIŞIM"

Eski manken Tuğba Altıntop, 2. sayda isimi magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, yaptığı açıklamalar karşısında geri adım attığı görüldü. Altıntop, nikah sayısı ile ilgili yanlış bir hesaplama yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Sorulduğunda çok heyecanlandım, 8 imam ve resmi nikahım var demiştim. Sonra hesabı yapınca yanlış olduğunu anladım. Çok dedim aslında 3 tane imam nikahım bulunuyor. Diğerleri benim arkaddedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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