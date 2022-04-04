MAGAZİN
04 Nisan 2022 - 17:59

Tuğba Ekinci pilot sevgilisiyle evleniyor! Çiftin nikah tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz gün Mecidiyeköy’deki ünlü bir kuaförden çıkarken görüntülenen şarkıcı Tuğba Ekinci ve 2 yıldır beraber olduğu sevgilisi Berk Fenercioğlu, nikah tarihini açıkladı. Daha önce ayrılan fakat ilişkilerine ikinci şans veren çift, evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

MAGAZİN
04 Nisan 2022 - 17:59
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Tuğba Ekinci pilot sevgilisiyle evleniyor! Çiftin nikah tarihi belli oldu!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı açıklamayla yine gündem oldu. Şimdiye kadar hiçbir sevgilisiyle “nikah” aşamasına gelmeyen Ekinci, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette “Berk Bey’le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir” dedi ve sevgilisine “Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı açıklamak ister misin?” diyerek Berk Fenercioğlu’na kısa süreli şok yaşattı.

Ekici’nin sorduğu soru üzerine “Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşında; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz” diyerek müjdeli haberi basın mensuplarıyla paylaştı.

 

EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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