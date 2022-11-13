Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 17:02

Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Sevilen sunucu Tuğba Karaca kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 17:02
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Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca’nın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

TUĞBA KARACA KİMDİR?

Tuğba Karaca 19 Ağustos 1979'da Ankara'da dünyaya geldi. Aslında modellik hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen yeteneği ortaya çıktı. Sonra bu işi almaya karar verdi. Başak Gürsoy ile Muğla Bodrum'da tanıştı. Daha sonra yoğun talep üzerine ajans kadrosuna alındı. İlk günlerinden beri büyük defilelerde başarılı bir performans sergiledi. Vakko'nun defilesi onun ilk defilesi oldu. Zaman geçtikçe çok iyi markalar ve güçlü moda tasarımcıları ile iş birliği yapma fırsatı buldu. Cengiz Abazoğlu, Emel Acar, Hakan Yıldırım gibi tanınmış kişilerin projelerinde beğeni toplamıştır.

Oyunculuk yapmaya karar verdi ve önemli isimlerden biri haline gelen Haldun Dormen'den eğitim aldı. Med Prodüksiyon Akademisi'nde tiyatro dersleri aldı. Güzel sunucu evde oturup televizyon izlemeyi çok sevdiğini söylüyor.

2003 yılında Miss Turkey seçildi. Herkes mi aldatır ve Kutsal Damacana 2 filmlerinde rol almıştır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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