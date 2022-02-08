Tuğba Özerk hakkında Tosuncuk'un paralarını aklıyor iddiası!

Kurduğu Çiftlik Bank sistemi ile çok sayıda kişiyi nitelikli olarak dolandıran ve kaçtığı yurt dışında tutuklanarak Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı mehmet aydın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Aydın’ın paralarını ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’e ait şirket hesabından aklandığı yönünde bir ihbar gelirken, ihbarı değerlendiren MASAK, yaptığı incelemeler sonrasında Tuğba Özerk’in şirket hesabı akışında şüpheli hareketler tespit etti.
SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarda şarkıcı Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank sistemiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarının Özerk'in şirket hesabından aklanıldığı iddia edildi.
Yapılan bu ihbar üzerine harekete geçen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise Tuğba Özerk'in şirket kayıtlarını incelemeye aldı ve hesaplar arasında gerçekleştirilen bazı hareketleri şüpheli olarak kaydetti.
Durum Tuğba Özerk'in ikamet adresi olarak kayıtlı olan Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilirken, dosyayı incelemeye alan savcılık Özerk hakkında, söz konusu suçtan kaynaklanmış olan malvarlığı değerlerini aklama suçlaması kapsamında bir soruşturma başlattı.
SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarda şarkıcı Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank sistemiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarının Özerk'in şirket hesabından aklanıldığı iddia edildi.
Yapılan bu ihbar üzerine harekete geçen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise Tuğba Özerk'in şirket kayıtlarını incelemeye aldı ve hesaplar arasında gerçekleştirilen bazı hareketleri şüpheli olarak kaydetti.
Durum Tuğba Özerk'in ikamet adresi olarak kayıtlı olan Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilirken, dosyayı incelemeye alan savcılık Özerk hakkında, söz konusu suçtan kaynaklanmış olan malvarlığı değerlerini aklama suçlaması kapsamında bir soruşturma başlattı.