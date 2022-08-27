31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan isim Ekrem İmamoğlu olurken Anıtkabir'e giderek Özel Defteri imzalamasının ardından seçimin iptal olmasıyla imza kaldırıldı. Bunun üzerine tekrar değerlendirilen seçimde kazanan tarafın İmamoğlu olmasının ardından tekrar Anıtkabir Özel Defter imzalanırken bu durumu şov olarak görenlerin sesi olan Tuğçe Kazaz sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma gönderme olarak paylaşımda bulundu.
GÜNDEM
27 Ağustos 2022 - 11:47
Tuğçe Kazaz'dan S400 Mesajı ile İmamoğlu'na gönderme
Geçtiğimiz zamanlarda yaptığı konuşmalar ve tercihleri ile gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz bu seferde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adından bahsettirdi. Siyasi görüşünü her durumda dile getiren Kazaz, S400 paylaşımı üzerine Ekrem İmamoğlu'na okları çevirdi. İşte, Tuğçe Kazaz'ın paylaşımı haberimizde yer almaktadır.
GÜNDEM
27 Ağustos 2022 - 11:47
EDİTOR
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