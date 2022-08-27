Tuğçe Kazaz'dan S400 Mesajı ile İmamoğlu'na gönderme







Tuğçe Kazaz'ın S400 paylaşımı







31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan isim Ekrem İmamoğlu olurken Anıtkabir'e giderek Özel Defteri imzalamasının ardından seçimin iptal olmasıyla imza kaldırıldı. Bunun üzerine tekrar değerlendirilen seçimde kazanan tarafın İmamoğlu olmasının ardından tekrar Anıtkabir Özel Defter imzalanırken bu durumu şov olarak görenlerin sesi olan Tuğçe Kazaz sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma gönderme olarak paylaşımda bulundu.''Birilerinin derdi Anıtkabir defteri üzerinden şov yapmak iken, birilerinin derdi ise Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. S400'' ifadeleri kullanıldı.