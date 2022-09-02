Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı

Tuğçe Kazaz’dan LGBT Karşıtı Yürüyüşe Çağrı!







Tuğçe Kazaz Modellik Yıllarına Değindi!







LGBT Tercih Değil Dayatmadır!

23 Eylül’de Sultan Ahmet’te Buluşalım!

Geçmişinde modellik yaparak hayatını sürdüren eski ünlü model Tuğçe Kazaz, LGBT’nin bir tercih değil dayatma projesi olduğunu vurguladı. 23 Eylül tarihinde Sultan Ahmet Meydanı’nda LGBT karşıtı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen Kazaz, herkesi meydana gelmeye davet etti. Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise şu sözlere yer verdi: “LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT’yle aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak istiyorlar” açıklamasında bulundu. Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a konuşan Kazaz, Hristiyanlığa geçtikten sonra içindeki boşluğun daha da derinleştiğini belirterek, Müslümanlığa dönmesini “Ruhumu ikna eden tek kaynak Kur’an-ı Kerim oldu” şeklinde konuştu.Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Kazaz, modellik yıllarına ilişkin, “Kayıp bir dönemdi benim için. 20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi bugün görsem ona çok kızardım. Kendine, kalbine, vicdanına, organlarına bu kadar haksızlık ettiği için. Hatta mümkün olsa o Tuğçe’yi boğmak ister, iki dakika aynı masada oturmazdım. O kadar uzak bana. Kendime değer vermemişim, kendime haksızlık etmişim. Allah’ın bana verdiği aklı yanlış kullanmışım. Aile düzenine, değerlerimize kıymet vermemişim. Ama bu yanlıştan döndüm şükür” sözlerini kullandı.Tuğçe Kazaz, LGBT konusuna dair kendisine sorulan sorular hakkında ise: “Ben bireysel özgürlüklere çok değer veriyorum, kişilerin tercihlerine müdahaleyi doğru bulmuyorum ve korunması gerektiğine inanıyorum. Dolaysıyla burada söyleyeceklerim kesinlikle LGBT’li bireyleri hedef almıyor. Söyleyeceklerim onların tercihiymiş gibi onlara cinsiyetsizliği dayatan küresel LGBT lobisine karşı. Çünkü gençlerimiz kasten buna özendiriliyor ve yönlendiriliyor. LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak, bu nesilleri ulus devletlere düşmanlaştırarak yıkmak ve şeytani düzenin sağlayıcısı olan tek dünya devletini kurmak için küresel şeytanın hayata geçirdiği bir operasyon ve Allah’a karşı açtığı bir savaştır. Şu an dünyanın süper gücü ne ABD ne Çin’dir. Tek süper güç vardır dünyada o da LGBT lobisidir. Buna karşı çıkan devletleri bile yıkacaklar. O nedenle bu şeytanı bugün durdurmazsak o şeytan yarın insanlık neslini durduracak. Ne yazık ki, bu lobi sanat camiasından da bazı isimleri kendi amaçları için kullanıyor.” Şeklinde ifadelere yer verdi.Tuğçe Kazaz, LGBT karşıtı protesto yürüyüşüne dair organizasyon düzenlediğini belirtti. Protesto yürüyüşü için yaptığı açıklamada: “Tek amacı daha fazla gündeme gelmek, daha çok para kazanmak ve popüler olmak olan bu isimler de lobiye hizmet ediyor. Evlatlarımızın cinsiyetine göz dikmeye kimsenin hakkı yok. Ben de bu doğrultuda, LGBT işgaline dur demek için, 23 Eylül’de Sultanahmet Meydanı’nda sonlanacak bir protesto yürüyüşü başlatıyorum ve bu ülkenin genç nesillerini korumak isteyen herkesi de benimle birlikte yürümeye davet ediyorum.” İfadelerine yer verdi.