TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. 2022 emekli zammı, memur zammı, kira artış oranlarının hesaplanması gibi bir çok konu için belirleyici olarak bilinen enflasyon verilerine göre enflasyon Aralık ayı ayılık bazında yüzde 13,58 oranında bir artış yaşarken yıllık bazda ise bu rakam yüzde 36,08 şeklinde açıklandı.
TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında belirlenen rakamlara TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayı içerisinde bir önceki aya göre yüzde 13,58 oranında bir artış bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 36,08 oranında yaşanırken son 12 aylık ortalamalara göre enflasyonda yüzde 19,60 oranında bir yükselme meydana geldi.
TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında belirlenen rakamlara TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayı içerisinde bir önceki aya göre yüzde 13,58 oranında bir artış bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 36,08 oranında yaşanırken son 12 aylık ortalamalara göre enflasyonda yüzde 19,60 oranında bir yükselme meydana geldi.