GÜNDEM
23 Mart 2023 - 10:41

TÜİK, 2022 yılının 'İşgücü İstatistiklerini' açıkladı: Verilerde 1,6 puan azalma var!

Türkiye'nin işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıl verilerine göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4 oldu.

GÜNDEM
23 Mart 2023 - 10:41
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TÜİK, 2022 yılının 'İşgücü İstatistiklerini' açıkladı: Verilerde 1,6 puan azalma var!


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yayınladığı bir son dakika açıklamasında 2022 yılının "İşgücü İstatistikleri" verilerini yayınladı. Yayınlanan verilerde geçen yıl Türkiye genelinde, işsiz sayısı 2021 yılına göre 337 bin azalma göstererek 3 milyon 582 bin olarak kaydedildi.

Geçen yılki işsizlik oranı, 2021 yılı verilerine oranla 1,6 puan düşme gösterdi ve yüzde 10,4 oldu. 2021 yılı verilerinin içeriğinde işsizlik oranları yüzde 12 olarak kaydedilmiş ve bu kapsamda işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi şeklinde duyurulmuştu.



TÜİK, 2022 yılının 'İşgücü İstatistiklerini' açıkladı

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU

2022 yılında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısının 2021 yılı verilerine oranla 337 bin azalma gösterdiği 3 milyon 582 bin olarak kaydedildiği görülen "İşgücü İstatistikleri" verilerinde işsizlik oranın da 1,6 puan azalarak yüzde 10,4 olarak belirlendiği aktarıldı. Erkeklerde işsizlik oran verileri yüzde 8,9 şeklinde kayıtlı iken, kadınlarda işsizlik oranlarının yüzde 13,4 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

2022 yılında istihdam edilen kişi sayısı 2021 yılı verilerine göre 1.955 milyon artış gösterdiği ve 0 milyon 752 bin kişiye yükseldiğinin anlaşıldığı son verilerde istihdam oranının 2,3 puan artarak yüzde 47,5'e yükseldiği kaydedildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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