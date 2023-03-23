Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yayınladığı bir son dakika açıklamasında 2022 yılının "İşgücü İstatistikleri" verilerini yayınladı. Yayınlanan verilerde geçen yıl Türkiye genelinde, işsiz sayısı 2021 yılına göre 337 bin azalma göstererek 3 milyon 582 bin olarak kaydedildi. Geçen yılki işsizlik oranı, 2021 yılı verilerine oranla 1,6 puan düşme gösterdi ve yüzde 10,4 oldu. 2021 yılı verilerinin içeriğinde işsizlik oranları yüzde 12 olarak kaydedilmiş ve bu kapsamda işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi şeklinde duyurulmuştu.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 10:41
TÜİK, 2022 yılının 'İşgücü İstatistiklerini' açıkladı: Verilerde 1,6 puan azalma var!
Türkiye'nin işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıl verilerine göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4 oldu.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 10:41