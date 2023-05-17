TÜİK, 2023 yılı ilk çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı: İşsizlik tek hanede!







İŞSİZLİK TEK HANEYE GERİLEDİ







MEVSİM DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 50'LERE YANAŞTI

GENÇ İŞSİZLİK ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistikleri açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre; mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 oldu.Hanehalkı İşgücü Araştırması tarafındna yapılan araştırma sonuçlarına göre; 2023'ün ilk çeyreğinde 15 yaş ve üstü işsizlik sayısının bir önceki çeyrek verilerine oranla 62 bin azalma gösterdiği ve 3 milyon 483 bine gerilediği belirtildi. Bu arada, işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 9,9'a geriledi. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 8,2 şeklinde tahmin edilirken kadınlarda bu oran yüzde 13,4 şeklinde tahmin edildi.2023 yılının ilk çeyreğinde çalışan sayılarının bir önceki çeyrek verilerine oranla 195 bin artıi gösterdiği ve 31 milyon 558 bine yalşatığı aktarıldı. İstihdam oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 48,4 olduğu bildirildi. Bu oranın erkeklerde yüzde 66,0 olduğu kaydedilirken kadınlarda yüde 31,2 oranının çıktığı ifade edildi. 2023'ün ilk çeyreğinde işgücü bir önceki çeyreğe göre 132 bin artarak 35,04 milyona ulaşırken, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53,7 ile sabit kaldı. İş gücüne katılım oranının erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda da yüzde 36,0 oldu.15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranının bir önceki çeyre verilerine göre 0,9 puan artarak yüzde 19,9 olduğu söylendi. Bu yaş grubu için işsizlik oranı verilerinde erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda yüzde 27,6 olarak tahmin edilmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde mevsim etkilerinden arındırılan istihdam verilerinde bir önceki çeyrek rakamlarına göre tarım sektörü içerisinde 115 bin azalma gösterirken sanayi sektöründe 51 bin, inşaat sektöründe 60 bin, inşaat sektöründe ise 198 bin arttı. Çalışanların yüzde 14,9'u tarımda, yüzde 21,5'i sanayide, yüzde 6,3'ü inşaatta ve yüzde 57,4'ü hizmet sektöründe çalıştı.