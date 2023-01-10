TÜİK açıkladı: 2022 Kasım'da işsizlik oran rakamı yüzde 10,2













GENÇ İŞİZLİK ORANI YÜZDE 17,8

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 İşgücü İstatistiklerini yayınladı. İstatistik verilerinde 15 yaş ve üzeri işsiz sayısının bir önceki ay verilerine oranla 23 bin kişi arttığı ve 3 milyon 576 bin kişiye ulaştığı görüldü. İşsizlik oranı değişmeyerek yüzde 10,2'de kaldı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edilmektedir. İstihdamları sağlananların sayılarının bir önceki ay verilerine göre 285 bin kişi daha eklendiği ve toplamda sayının 31 milyon 574 bin kişiye ulaştığı belirtilirken istihdam edilenlerin oranı 0,4 puan artarak yüzde 48,6 olduğu aktarıldı. Bu oranın erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 şeklinde ölçüldüğü kaydedildi.İşgücü verilerine bakıldığında ise son rakamların bir önceki ayın verilerine oranla 308 bin kişi arttığı ve toplamda 35 milyon 150 bin kişiye ulaşırken katılım oranı 0,5 puan artarak yüzde 54,1 olduğu anlaşıldı. Aktivite oranı ise erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,4 idi.15-24 yaş arası genç nüfusun işsizlik rakamları da belli oldu. Son verilerde genç işsizliğin oranı bir önceki aya göre 2,6 puan azma gösterdi ve yüzde 17,8 şeklinde belirlendi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda yüzde 23,9 olarak tahmin edilmektedir.