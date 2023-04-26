TÜİK açıkladı: Türkiye'de ortalama yaşam süresi 77.7 yıl!







KADINLARIN DAHA FAZLA YAŞADIĞI RAPORLANDI Bu süre erkeklerde 75,6, kadınlarda 81,1 yıldır. Kadın ve erkek arasındaki doğumda beklenen yaşam süresinin farkı ise 5,5 yıl şeklinde belirlendiği görüldü.





ORTALAMA KALAN YAŞAM SÜRESİ

"En uzun yaşam beklentisi olan iller"

TÜİK, 2018-2020 ile 2019-2021 dönemleri ile ilgili hayat tablosu istatistiklerini yayınladı. Sonuç olarak; yenidoğanın mevcut ölüm riskine maruz kalması halinde ortalama yaşaması beklenilen yıl sayısı şeklinde tanımlanan doğumda beklenen yaşam süresinin 2018-2020 dönemi için 78,3 yıl olarak hesaplanmış olaak ortaya çıktı.15 yaşındaki bir gencin çalışma yaşına geldiğinde ortalama kalan yaşamındaki süre 64,3, 30 yaşındaki bir genç için ise 49,7'dir. 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 30,5 yıl olurken 65 yaşındaki bir kişinin ise 17,8 yıldır.2018-2020 döneminde ortalama yaşam süresinde en yüksek olduğu beklenen il 80,8 yaş ile Gümüşhane çıktı. Gümüşhane'yi 80,7 yılla Muğla izlerken bunu 80,3 yaş ile Tunceli arkasından Trabzon takip etti. Kilis, ise yaşam beklentisinin en düşük olduğu il olarak kayıtlara geçti. Kilis'i 76,4 yaş ile Gaziantep takip ederken 76,8 yaş ile Ağrı da yaşam beklentisinin en düşük iller sıralamasında yer aldı. Erkeklerde yaşama sürecinin en yüksek olduğu Gümüşhane'de yaş sınırı 78,1 çıkarken , kadınlarda yaşam beklentisinin en yüksek olduğu ilin de 84,1 yılla Tunceli oolduğu kaydedildi. İstanbul'da ortalama yaşam süresi 79,1, Ankara'da ortalama yaşam süresi 79,3 yıldır.