TÜİK, 2018-2020 ile 2019-2021 dönemleri ile ilgili hayat tablosu istatistiklerini yayınladı. Sonuç olarak; yenidoğanın mevcut ölüm riskine maruz kalması halinde ortalama yaşaması beklenilen yıl sayısı şeklinde tanımlanan doğumda beklenen yaşam süresinin 2018-2020 dönemi için 78,3 yıl olarak hesaplanmış olaak ortaya çıktı.
GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 18:17
TÜİK açıkladı: Türkiye'de ortalama yaşam süresi 77.7 yıl!
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye vatandaşlarının ortalama yaşam süreleri hakkında son verileri açıkladı. Bu kapsamda, doğumda beklenen yaşam süresi 77,7 yıl şeklinde belirlendi.
GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 18:17
KADINLARIN DAHA FAZLA YAŞADIĞI RAPORLANDI Bu süre erkeklerde 75,6, kadınlarda 81,1 yıldır. Kadın ve erkek arasındaki doğumda beklenen yaşam süresinin farkı ise 5,5 yıl şeklinde belirlendiği görüldü. 15 yaşındaki bir gencin çalışma yaşına geldiğinde ortalama kalan yaşamındaki süre 64,3, 30 yaşındaki bir genç için ise 49,7'dir. 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 30,5 yıl olurken 65 yaşındaki bir kişinin ise 17,8 yıldır.
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