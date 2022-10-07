TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası kesildi!













2 BİN 977 TL PARA CEZASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli'de 'Tüketici Eğilimleri Araştırması' gerçekleştirdi. Merkezefendi İlçesindeki Altuntop mahellesinin muhtarı Tülay Sücüllü'yü telefonla arayan TÜİK, muhtara anket doldurmasını istedi. Tülay Sücüllü, gelen telefona o an için uygun olmadığını ve kendilerinin bir gün sonra yeniden aramalarını istedi ve telefonu kapatmadan önce neden kurumsal bir hattan aramak yerine özel bir numaradan arandığını sordu daha sonra da telefonu kapattı. Bunun üzerine TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü mahalle muhtarı Tülay Sücüllü'ye bir bilgilendirme yazısı gönderdi.TÜİK tarafından Tülay Sücüllü'ye gönderilen yazıda, vatandaşlarla yüz yüze veya telefonla anket yapılabileceği ve Alo 124 veya diğer kurumsal hatlardan aranabileceği belirtilirken 5429 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uyarınca, talep edilen bilgilerin belirtilen şekilde tam ve doğru olarak verilmemesi halinde 2022 yılında 2 bin 977 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.Aldığı bu bilgilendirme yazısı sonrası şoke olan Tülay Sücüllü, anket amacı ile arandığını fakat aranan numaraya güven duymadığı için de resmi yazıyla bilgilendirildiğini söyledi ve haksız yere para cezası ile karşı karşıya kaldığını anlattı. "Kurum telefonundan aranmadım, bunun yerine 538`li bir hattan arandım." diyen Tülay Sücüllü, "Telefon anketlerine karşı hassasız. Güvenilmez. Bu bizi endişelendiriyor." Birçok durumda savcı ve hakimleri arayanların başı derde girdi. Bu yüzden şüpheciydim. En azından şirket telefonunu aramama izin ver. Biri bana yalnız mıyım diye sorunca heyecanlanmadan edemiyorum. Ve yine de, cevap vermemek için cezalandırılmak ne kadar vicdani! Ben de çevremdekileri bu konuda aydınlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.