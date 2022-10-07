GÜNDEM
07 Ekim 2022 - 10:33

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası kesildi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan tüketici anketine katılmayı reddeden vatandaşlara 2 bin TL para cezası verildi.

GÜNDEM
07 Ekim 2022 - 10:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası kesildi!


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli'de 'Tüketici Eğilimleri Araştırması' gerçekleştirdi. Merkezefendi İlçesindeki Altuntop mahellesinin muhtarı Tülay Sücüllü'yü telefonla arayan TÜİK, muhtara anket doldurmasını istedi.

Tülay Sücüllü, gelen telefona o an için uygun olmadığını ve kendilerinin bir gün sonra yeniden aramalarını istedi ve telefonu kapatmadan önce neden kurumsal bir hattan aramak yerine özel bir numaradan arandığını sordu daha sonra da telefonu kapattı. Bunun üzerine TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü mahalle muhtarı Tülay Sücüllü'ye bir bilgilendirme yazısı gönderdi.



TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası

2 BİN 977 TL PARA CEZASI

TÜİK tarafından Tülay Sücüllü'ye gönderilen yazıda, vatandaşlarla yüz yüze veya telefonla anket yapılabileceği ve Alo 124 veya diğer kurumsal hatlardan aranabileceği belirtilirken 5429 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uyarınca, talep edilen bilgilerin belirtilen şekilde tam ve doğru olarak verilmemesi halinde 2022 yılında 2 bin 977 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası

Aldığı bu bilgilendirme yazısı sonrası şoke olan Tülay Sücüllü, anket amacı ile arandığını fakat aranan numaraya güven duymadığı için de resmi yazıyla bilgilendirildiğini söyledi ve haksız yere para cezası ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

"Kurum telefonundan aranmadım, bunun yerine 538`li bir hattan arandım." diyen Tülay Sücüllü, "Telefon anketlerine karşı hassasız. Güvenilmez. Bu bizi endişelendiriyor." Birçok durumda savcı ve hakimleri arayanların başı derde girdi. Bu yüzden şüpheciydim. En azından şirket telefonunu aramama izin ver. Biri bana yalnız mıyım diye sorunca heyecanlanmadan edemiyorum.

Ve yine de, cevap vermemek için cezalandırılmak ne kadar vicdani! Ben de çevremdekileri bu konuda aydınlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!
Son Haberler
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis...
Randevu bulamayan hastalara müjde: Ek randevu dönemi başlatılıyor!
Randevu bulamayan hastalara müjde: Ek randevu dönemi başlatılıyor!
Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında paylaştı!
Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında...
Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!
Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!
Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı 4.02 TL arttı
Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı...
Android Bebek tiyatro oyunu başladı! Android Bebek tiyatro oyunu ne anlatıyor? Konu ne? Kimler oynuyor?
Android Bebek tiyatro oyunu başladı! Android Bebek tiyatro oyunu ne...
Arda Turan: Guardiola'nın sistemine Galatasaray'a getirmek istiyorum
Arda Turan: Guardiola'nın sistemine Galatasaray'a getirmek istiyorum
Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!
Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!
Galatasaray Sacha Boey'in sözleşmesini yeniliyor! Yeni serbest kalma maddesi herkesi şaşırttı
Galatasaray Sacha Boey'in sözleşmesini yeniliyor! Yeni serbest kalma...
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000...
Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha artıyor..
Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha...
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi...
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjde: TBMM onayladı!
Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjde: TBMM...
Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz
Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz