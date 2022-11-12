TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir, yerine kim atandı?







Fatih Şahin kimdir, neden görevden alındı?







TÜİK Fatih Şahin’in yerine kim geldi?

Resmi Gazete’nin 12 Kasım 2022 tarihli sayısında bazı kurumlarda yapılan görevden alma kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Fatih Şahin, TÜİK Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Fatih Şahin’in neden görevden alındığı ve yerine kimin atandığı yoğun bir şekilde araştırılıyor.Fatih Şahin, 12 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştır. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu haberin ardından Fatih Şahin’in neden görevden alındığı merak konusu oldu. Fatih Şahin’in görevden alınma konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şahin, 23 Nisan 2022 tarihinde TÜİK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.Fatih Şahin 1982 tarihinde Samsun’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından TÜİK Uzman Yardımcısı olarak ilk görevine başlamıştır.TÜİK’te 2019 yılından bu yana görev değişiklikleri yaşanıyor. TÜİK Başkanlık görevinde 2019 – 2020 yıllarında Yinal Yağan, 2020 – 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 2021’de Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2021 – Ocak 2022 tarihleri arasında da Sait Erdal Dinçer bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlık koltuğunda şu an kurum dışından atanan Erhan Çetinkaya bulunuyor. Fatih Şahin’in görevden alınması ardından TÜİK Başkan Yardımcısı görevine kim getirilecek henüz belirsizliğini koruyor. TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in görevden alınması günün en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.