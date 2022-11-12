TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir, yerine kim atandı?

Resmi Gazete’nin 12 Kasım 2022 tarihli sayısında bazı kurumlarda yapılan görevden alma kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Fatih Şahin, TÜİK Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Fatih Şahin’in neden görevden alındığı ve yerine kimin atandığı yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Fatih Şahin kimdir, neden görevden alındı?Fatih Şahin, 12 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştır. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu haberin ardından Fatih Şahin’in neden görevden alındığı merak konusu oldu. Fatih Şahin’in görevden alınma konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şahin, 23 Nisan 2022 tarihinde TÜİK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.
Fatih Şahin 1982 tarihinde Samsun’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından TÜİK Uzman Yardımcısı olarak ilk görevine başlamıştır.