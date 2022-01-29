GÜNDEM
29 Ocak 2022 - 11:11
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 11:25

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!

Bir süredir TÜİK Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Erhan Çetinkaya'nın ataması yapıldı.

GÜNDEM
29 Ocak 2022 - 11:11
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 11:25
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TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı ile birlikte bir süredir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak görev yapan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı ve yerine Erhan Çetinkaya getirildi. Çetinkaya'nın yardımcılığına ise İbrahim Demir'in ataması gerçekleştirildi.








Söz konusu karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürüRlüğe girerken atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan 2 ve 3'üncü maddeler gereği yapıldığı aktarıldı.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLI DEĞİŞTİ!

Resmi Gazetede yayımlanan bir diğer atama kararında ise Adli Tıp Kurumu'nun başkanlı görevinde de Hızır Aslıyüksek getirildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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