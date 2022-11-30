EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 13:05

TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları! Türkiye ekonomisinin büyüme oranı 3,9..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçüncü çeyrek GSYH rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisinin en önemli verilerden biri olarak kabul edilen GSYS rakamlarına göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 olarak ilan edildi. TÜİK'in açıklaması öncesi ekonomistlerin tahmini yüzde 4 şeklindeydi. İşte büyüme hızına ilişkin son dakika detayları...

EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 13:05
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TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları! Türkiye ekonomisinin büyüme oranı 3,9..


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomik büyümesini açıkladı. Açıklamada, Türkiye'nin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme gösterdiği bildirildi. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,6 büyümüştü.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ

TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları

GSYH'yi oluşturan faaliyetlere bakıldığında. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirleme hacim endeksi ile birlikte finans ve sigortacılık faaliyetleri yüzde 21,6 olarak belirlendi.



Diğer taraftan; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, iş dışı faaliyetler, yönetim ve destek hizmetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal işler yüzde 7,6, hizmetler yüzde 6,9, diğer hizmetler yüzde 4,9, gayrimenkul işleri yüzde 4,1 artarken tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 oranında geriledi.

TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları

Mevsim ve takvim etkileri üzerinde arındırılmış GSYİH hacim serisi ile ilgili endeksin ise bir önceki çeyrek rakamlarına göre yüzde 0,1 düştüğü görülürken takvim etkisi üzerinden arındırılan GSYİH'nın seri hacim endeksinin de 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,6 arttığı kaydedildi.

Hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 19,9 artarken, nihai devlet tüketimindeki büyüme yüzde 8,5 oldu.

İŞÇİ ÜCRETİ 2022'NİN 3. ÇEYREĞİNDE YÜZDE 96,2 ARTIŞI

TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları

İşçi ödemeleri, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıldan yıla yüzde 96,2 artarken, net işletme fazlası/karma gelir yüzde 123,0 arttı.

Emek ücretinin toplam katma değer içindeki oranı yüzde 26,3 olurken İşçi ücretlerinin cari fiyatlarla toplam katma değer içindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken, 2022'de yüzde 26,3'e yükseldi. Net artık gelir oranı faaliyet geliri/karma gelir oranı yüzde 54,8'den yüzde 54,1 oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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