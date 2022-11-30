TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları! Türkiye ekonomisinin büyüme oranı 3,9..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomik büyümesini açıkladı. Açıklamada, Türkiye'nin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme gösterdiği bildirildi. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,6 büyümüştü.
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ
Diğer taraftan; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, iş dışı faaliyetler, yönetim ve destek hizmetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal işler yüzde 7,6, hizmetler yüzde 6,9, diğer hizmetler yüzde 4,9, gayrimenkul işleri yüzde 4,1 artarken tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 oranında geriledi.
Mevsim ve takvim etkileri üzerinde arındırılmış GSYİH hacim serisi ile ilgili endeksin ise bir önceki çeyrek rakamlarına göre yüzde 0,1 düştüğü görülürken takvim etkisi üzerinden arındırılan GSYİH'nın seri hacim endeksinin de 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,6 arttığı kaydedildi. Hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 19,9 artarken, nihai devlet tüketimindeki büyüme yüzde 8,5 oldu.