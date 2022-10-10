GÜNDEM
10 Ekim 2022 - 11:49

TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek hanelere düştü!

TÜİK'e göre mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 4 düşerek tek haneli rakamlara geriledi ve kayıtlara yüzde 9,6 olarak geçti.

GÜNDEM
10 Ekim 2022 - 11:49
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TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek hanelere düştü!


Türkiye'nin büyüme hedefleri istihdamı korumayı amaçlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı işsizlik verileri bu konuda ilerleme olduğunu gösteriyor.

İşsiz sayılarının bir önceki aya göre 100 bin kadar azaldığı görüldü. Hanehalkı İşgücü Anketi'ne göre 2022 Ağustos ayı 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bir önceki aya göre 100 bin kişi azaldı ve 3 milyon 312 bin kişiye düştü. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 12,5, erkeklerde yüzde 8,2 olarak tahmin ediliyor. Mevsimsellikten arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,9..

İŞSİZLİK ORANI 4 PUAN BİRDEN DÜŞTÜ

TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verileri



Ağustos 2022'de istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 366 bin artarak 31 milyon 14 bin, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 47,9'a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda yüzde 30,8 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış genç işsizlik oranı ise kayıtlara yüzde 18 olarak geçti.

TÜİK'in 2022 Ağustos ayı veri kayıtlarına göre mevsimsellikten arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 53 olmuştur. Mevsimsellikten arındırılmış genç işsizlik oranı ise yüzde 18 olarak belirlenmiştir. Mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma saati 44,1 saat olmakla birlikte mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının ise kayıtlara yüzde 19,8 olarak geçtiği belirtilmiştir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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