TÜİK'e göre ekonominin ilk çeyrek performansında GSYH, yüzde 4 büyüdü!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk çeyrek büyüme oranına göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2023'ün ilk çeyrek diliminde yüzde 4,0 arttı.
HİZMET HEDEFLERİ İLK ÇEYREKTE YÜKSELDİGSYİH'yı oluşturan faaliyetlere bakıldığında. 2023'ün ilk çeyreği için bir önceki yıla göre zincirleme ciro endeksi. Hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari, destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigortacılık faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi-iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmetler yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, yönetim, eğitim, insan sağlığı ile sosyal işler yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyeti ise yüzde 1,4 artış gösterdi.
Tarım yüzde 3,8 daralırken ve sanayi de yüzde 0,7 daralma gösterdi. Diğer taraftan mevsim ve takvim etkileri üzerinden arındırılmış olan zincirleme GSYH hacim endeksi ise bir önceki çeyrek verilerine oranla yüzde 0,3 arttığı görüldü. Takvim etkisi üzerinden arındırılmış zincir GSYİH hacim endeksi, 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.