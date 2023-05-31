EKONOMİ
31 Mayıs 2023 - 11:42

TÜİK'e göre ekonominin ilk çeyrek performansında GSYH, yüzde 4 büyüdü!

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyrek döneminde büyüme oranını açıkladı. Sonuç olarak; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,0 artış gösterdi.

EKONOMİ
31 Mayıs 2023 - 11:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TÜİK'e göre ekonominin ilk çeyrek performansında GSYH, yüzde 4 büyüdü!


Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk çeyrek büyüme oranına göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2023'ün ilk çeyrek diliminde yüzde 4,0 arttı.

HİZMET HEDEFLERİ İLK ÇEYREKTE YÜKSELDİ

GSYİH'yı oluşturan faaliyetlere bakıldığında. 2023'ün ilk çeyreği için bir önceki yıla göre zincirleme ciro endeksi. Hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari, destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigortacılık faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi-iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmetler yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, yönetim, eğitim, insan sağlığı ile sosyal işler yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyeti ise yüzde 1,4 artış gösterdi.



TÜİK'e göre ekonominin ilk çeyrek performansında GSYH, yüzde 4 büyüdü

Tarım yüzde 3,8 daralırken ve sanayi de yüzde 0,7 daralma gösterdi.

Diğer taraftan mevsim ve takvim etkileri üzerinden arındırılmış olan zincirleme GSYH hacim endeksi ise bir önceki çeyrek verilerine oranla yüzde 0,3 arttığı görüldü. Takvim etkisi üzerinden arındırılmış zincir GSYİH hacim endeksi, 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

İHRACAT RAKAMLARI

2023 yılının ilk çeyreğinde zincirleme hacim endeksi olarak mal ve hizmet ithalatı bir önceki yıl aynı dönemine oranla yüzde 14,4 artarken, ihracat yüzde 0,3 azaldı. Sektör performansına bakıldığında, bu yılın ilk çeyrek raamlarında tarım yüzde 3,8 düştü. Düşüş, 2021'in üçüncü çeyrek rakamlarından bu güne en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler bu yılın ilk çeyrek diliminde yüzde 3,2 büyüme bekliyorlardı. Türkiye ekonomisinin Şubat deprem felaketi nedeniyle 104 milyar dolar kaybettiği bildirildi, ancak büyüme beklentileri aştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ