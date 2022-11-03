TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı açıklandı! TEFE TÜFE Ekim ayında kaç çıktı?







TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı açıklandı!







Kasım 2022 kira artış oranı hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Ekim ayı enflasyon oranları ve enflasyon farkı TÜİK tarafından ilan edilirken enflasyon rakamları rekor tazeledi. TÜİK enflasyon verileri 3 Kasım Perşembe 2022 saat 10.00 itibarıyla TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. TÜİK tarafından hazırlanan raporda yer alan aylık TÜFE oranı, milyonlarca memur ve emeklinin son 6 aylık enflasyon farkından oluşan maaş zammının belirlenmesinde etkin rol oynuyor. Kira zammında düzenleme yapılmadan önce ise 12 aylık TÜFE ortalaması, resmi kira artışında zam oranı olarak kullanılıyordu.Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından saat 10.00 itibarıyla yayına açılan Ekim ayı enflasyon raporu ile Ekim ayının enflasyonu belli oldu. Eylül ayında TÜFE enflasyon farkı bir önceki aya göre yüzde 3,08, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon oranında ise TÜFE değişim oranı Ekim ayında bir önceki aya göre enflasyon farkı yüzde 3.5 Ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 Olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama yani TÜFE ise yüzde 65.26 Oldu.2022 yılının ilk aylarından son aylarına kadar yukarı yönlü hareketini sürdüren enflasyon rakamları, Nisan ayında yüzde 70’lere çıkmış ve o tarihten itibaren de hızla yüzde 80’i aşmıştı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon oranı yüzde 85.51 çıkarak yeni bir rekora imza attı.Kira bedeli: 1000 TL TÜİK TÜFE Kasım 2022 kira artış oranı: 65.21 Kasım ayı kira zammı: 652.1 TL Enflasyon verileri içerisinde yer alan TÜFE oranı kira zammı hesaplamalarında kullanılıyor. Ancak hükümet tarafından alınan karar ile Temmuz 2023’e kadar kira zammı en fazla yüzde 25 olarak uygulanabilecek. Buna göre ev sahipleri kiraya 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sadece yüzde 25 oranında zam yapabilecekler. Bu miktarın üzerinde zam talep edilirse, kiracıların yasal hakları bulunuyor. Fakat tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen zam oranının üzerinde de artış yapılabiliyor.