TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?

Yeni yılın başlamasına kısa bir süre kala enflasyon 12 aylık enflasyon rakamları netleşmeye başlıyor. Ekim ayı enflasyon rakamı memur ve emekli maaşlarının hesaplanması için önem taşıyan verilerden biri. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaş zammı gibi daha birçok kalemde etkisi olan enflasyon rakamının ne zaman açıklanacağı merak edilirken tarih açıklandı. Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinin yayımlanmasıyla ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini de belli oldu.
Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Yılın onuncu enflasyon verisi için nefesler tutuldu. Kasım ayına sayılı günler kala enflasyon oranları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranları Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak. Son olarak TÜİK istatistiklerinde Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.45 olarak kaydedildi. Şimdi ise gözler ekim ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri açıklanıyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.