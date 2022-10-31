EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 19:00

TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 19:00
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TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?


Yeni yılın başlamasına kısa bir süre kala enflasyon 12 aylık enflasyon rakamları netleşmeye başlıyor. Ekim ayı enflasyon rakamı memur ve emekli maaşlarının hesaplanması için önem taşıyan verilerden biri. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı.

Emekli ve memur maaş zammı gibi daha birçok kalemde etkisi olan enflasyon rakamının ne zaman açıklanacağı merak edilirken tarih açıklandı. Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinin yayımlanmasıyla ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini de belli oldu.

Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?



Yılın onuncu enflasyon verisi için nefesler tutuldu. Kasım ayına sayılı günler kala enflasyon oranları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranları Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak.

Son olarak TÜİK istatistiklerinde Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.45 olarak kaydedildi. Şimdi ise gözler ekim ayı enflasyon oranlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri açıklanıyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.

2022 Eylül ayın enflasyon oranı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu;’nun eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 83.45 olurken, piyasa beklentisi ise yüzde 84.5 idi. Ağustos ayına bakıldığında yıllık enflasyon yüzde 80.21 olarak gerçekleşmişti.

Ekim 2022 enflasyon beklentisi ne?

2022 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanan sorular değerlendirilerek ekim ayı enflasyon beklentisi oluşturuldu.

Buna göre, katılımcıların TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67.73 ilen, bu anket döneminde yüzde 67.78 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 36.74 ilen, bu anket döneminde yüzde 37.34 oldu.

TCMB ise enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yayımlanan enflasyon raporunda, enflasyon tahmini 4.8 puan artırılarak yüzde 65.2’ye yükseltildi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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