TÜİK'in 2023 Mart ayı verilerinde yıllık enflasyon yüzde 50,51 hesaplandı!







MART AYINDA ENFLASYON GERİLEDİ











ENFLASYON FARKI BELİRLENDİ

ASGARİ ÜCRETİ DE ETKİLEYECEK

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Mart ayında enflasyon oranı yıllık yüzde 50,51, aylık yüzde 2,29 olarak gerçekleşti. Bu yılın Temmuz ayında, altı ayın enflasyon farkının baz alınarak ölçüldüğü memur artışı şimdiden hissedildi. Enflasyon yılın ilk ayında aylık yüzde 6,65, Şubat'ta yüzde 3,15 ve Mart'ta yüzde 2,86 oldu. Söz konusu veriler ışığında 3 aylık bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor ve fiyat artışlarına yansıyor. Temmuz ayında beklenen asgari ücret artışı enflasyon oranına bağlı olacaktır.Mart 2023'te TÜFE'deki değişim, 12 aylık hareketli ortalamada bir önceki ay verilerine göre yüzde 2,29 olarak, 2022 Aralık ayı verilerinde oranla yüzde 12,52, 2022 Mart ayı verilerine göre ise yüzde 50,51 şeklinde gerçekleştiği bildiridli. Son 12 aylık veri ortalamalarına göre ise enflasyon yüzde 70,20 rakamında kaldı.Geçen yılın aynı ay verilerine bakıldığında en az artış göstermiş olan ana grubun yüzde 17,27 ile giyim-ayakkabı olduğu görülürken en fazla artış gösteren ana grubun ise yüzde 70,73 ile lokantalar ve otellerin olduğu aktarıldı.Memur ve emekli vatandaşların temmuz ayında alacakları zam oranları belli olmaya başladı. Fiyat artışlarının belirlenmesinde önümüzdeki üç ay içinde açıklanacak olan TÜFE oranları da etkili olacaktır. Ocak ayında memur ve emekliler yüzde 16,48, ücret ile enflasyon arasındaki fark yüzde 8, maaşlar ise yüzde 30 artarak 13,52 puan oldu. 2,29 olan TÜİK aylık tüketici fiyat endeksi, üç aylık enflasyon farkını emekliler için yüzde 12,52, kamu ve memurlar için yüzde 13,52 olarak gösterdi.Kısa bir süre sonra önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrette bir artış daha olacağını ima etti. Ön büyüme oranları enflasyon verilerine bağlıdır. Geçen Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Ocak 2023'te yeni bir zam daha yapılarak brüt maaş 10.008 TL, net maaş 8.500 TL olarak gerçekleşti. Asgari ücreti yükseltmek için iki farklı senaryo var. Asgari ücrete geçen yıl yapılan yüzde 30'luk ara zam ile birlikte uygulanırsa toplam asgari ücretin 13.010 TL'ye, net maaşın da 11.050 TL'ye ulaşması bekleniyor. Artış oranı yüzde 20 ise bu kez brüt maaş 12.010 TL'ye, net maaş ise 10.200 TL'ye çıkıyor.