GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 12:02

TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatiklerinde işsiz vatandaşlara 57 bin kişi daha eklendi..

TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlikte tespit edilen işsiz sayısı ekimde bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. Dar aralıkta işsizlik oranı Ekim'de yüzde 10,2'ye yükseldi. Geniş işsizlik tanımına ilişkin veriler yüzde 20,3.

GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 12:02
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TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatiklerinde işsiz vatandaşlara 57 bin kişi daha eklendi..


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin işsizlik verilerini duyurdu. Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2022 yılı Ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısının bir önceki ay verilerine göre 57 bin kişi daha artarak 3 milyon 534 bine ulaştığı bildirildi. Bu arada, işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2'ye yükseldi. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 8,6 olduğu belirtilirken, kadınlarda ise bu oranın yüzde 13,3 olduğu aktarıldı.

İSTİHDAMDA ORAN YÜZDE 48 OLDU

Ekim 2022'de işçi sayısının bir önceki ay verilerine kıyasla 229 bin kişi daha artış göstererek 31,2 milyona, istihdam oranının da 0,3 puan artış göstererek yüzde 48,0'e çıktığı kaydedildi. TÜİK verilerinde bu oranların erkeklerde yüzde 65,6 şeklinde, kadınlarda ise yüzde 30,8 şeklinde kaydedildiği bildirildi.



TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatikleri

Ekim 2022'de işgücü nüfusu bir önceki aya göre 287 bin kişi daha artmış ve 34 milyon 734 bin olmuştur. İşgücüne katılma oranının ise 0,4 puan artttığı ve yüzde 53,5 olarak kaydedildiği görülmüştür. İstihdam oranının verilerde kayıtları ise erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 35,5  olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

GENÇ İŞSİZLİĞNDE ARTIŞ

15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranlarının bir önceki ay verilerine göre 1,8 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubu için işsizlik oranlarının erkeklerde yüzde 18,2 olarak, kadınlarda da yüzde 28,6 olarak tahmin edildiği belirtilmektedir.

İşverenlerin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ortalama haftalık çalışma saatleri referans döneminde bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 2022 Ekim'de 44,3 saate yükseldi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK DEĞİŞMEDİ: ORAN 20,3

Yaygın işsizlik, potansiyel işgücü ve işsiz vatandaşlardan meydana gelen ve kamuoyunda atıl işgücü olarak bilinen zamana bağlı olarak tanımlanan eksik istihdam oranı, Ekim 2022'de bir önceki aya göre değişmeden yüzde 20,3 oldu. Geçici eksik istihdam ve işsizlik birleşik oranı yüzde 14,2 iken, potansiyel işgücünde ve işsizlik birleşik oranı da yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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