TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatiklerinde işsiz vatandaşlara 57 bin kişi daha eklendi..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin işsizlik verilerini duyurdu. Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2022 yılı Ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısının bir önceki ay verilerine göre 57 bin kişi daha artarak 3 milyon 534 bine ulaştığı bildirildi. Bu arada, işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2'ye yükseldi. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 8,6 olduğu belirtilirken, kadınlarda ise bu oranın yüzde 13,3 olduğu aktarıldı.
İSTİHDAMDA ORAN YÜZDE 48 OLDUEkim 2022'de işçi sayısının bir önceki ay verilerine kıyasla 229 bin kişi daha artış göstererek 31,2 milyona, istihdam oranının da 0,3 puan artış göstererek yüzde 48,0'e çıktığı kaydedildi. TÜİK verilerinde bu oranların erkeklerde yüzde 65,6 şeklinde, kadınlarda ise yüzde 30,8 şeklinde kaydedildiği bildirildi.
Ekim 2022'de işgücü nüfusu bir önceki aya göre 287 bin kişi daha artmış ve 34 milyon 734 bin olmuştur. İşgücüne katılma oranının ise 0,4 puan artttığı ve yüzde 53,5 olarak kaydedildiği görülmüştür. İstihdam oranının verilerde kayıtları ise erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 35,5 olarak belirlendiği ifade edilmiştir.