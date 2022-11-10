TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!













GENÇ NÜFUSTA MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,6





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı işgücü piyasası istatistiklerini yayınladı. İstatistik rakamlarında mevsimsellikten arındırılmış olan işsizlik oranının yüzde 10,1 seviyesinde olduğu görüldü. Hanehalkı İşgücü Anketi'ne göre Eylül 2022'de 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bir önceki aya göre 120.000 artarak 3.482.000'e ulaşmış oldu. Bu arada işsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,1'e yükseldi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,8, kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.Eylül 2022'de çalışan sayısı bir önceki aya göre 54.000 azalarak 30.867.000'e, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 47,6'ya geriledi. İstatistik raporlarında bu rakamlar erkeklerde 65,0 ve kadınlarda yüzde 30,6 şeklinde belirtildi.Eylül 2022'de işgücü nüfusu bir önceki aya göre 67.000 artarak 34.349 milyona yükseldi ve faaliyet oranı yüzde 52,9'da değişmeden kaldı. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 35,0 şeklinde belirlendi. 15-24 yaş arası gençler için işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5 ve kadınlarda yüzde 25,4 olarak tahmin edilmektedir. Eylül 2022 referans döneminde çalışanlar için mevsimsel ve takvim ayarlı haftalık ortalama çalışılan saat, bir önceki aya göre değişmeden 44,0 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlikten oluşan işgücü eksik kullanım oranı, Eylül 2022'de bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3'e yükseldi. yüzde 14.0 ve birleşik potansiyel işgücü ve işsizlik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.