EKONOMİ
05 Haziran 2023 - 11:01

TÜİK'in Mayıs ayı verileri enflasyonda geri çekilmeyi gösterdi!

TÜİK tarafından enflasyon istatistiklerinin açıklanması, Mayıs ayında gözlemlenen enflasyon oranını ortaya koyuyor. Yetkililerin ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları da bu hafta açıklanması bekleniyor. İşte Mayıs ayına ait enflasyon istatistikleri...

EKONOMİ
05 Haziran 2023 - 11:01
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TÜİK'in Mayıs ayı verileri enflasyonda geri çekilmeyi gösterdi!


Geçtiğimiz günlerde Nisan ayı rakamlarının açıklanmasının ardından, memurlar ve emekliler arasındaki enflasyon farkına ilişkin verilerin büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı. Mayıs ayında açıklanan yeni bir önlem, Temmuz ayında yapılacak faiz artışına ilişkin daha fazla veri sağlayacaktır.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Her ayın başında, 5 Haziran saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki aya ait verileri yayınlamaktadır. Bu kapsamda Mayıs ayına ait veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır.



TÜİK'in Mayıs ayı verileri

TÜİK'in açıkladığı verilerde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıl için %39,59 ve ay için %0,04 oldu. Mayıs 2023'te (2003=100) TÜFE'deki değişim oranı %0,04 a/a, %15,26 a/d'dir. 63.72 idi.

 En son Nisan ayı verileri yıllık enflasyonu %43,68 ve aylık enflasyonu %2,39 olarak gösterdmişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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