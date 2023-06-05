TÜİK'in Mayıs ayı verileri enflasyonda geri çekilmeyi gösterdi!







MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ







Geçtiğimiz günlerde Nisan ayı rakamlarının açıklanmasının ardından, memurlar ve emekliler arasındaki enflasyon farkına ilişkin verilerin büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı. Mayıs ayında açıklanan yeni bir önlem, Temmuz ayında yapılacak faiz artışına ilişkin daha fazla veri sağlayacaktır.Her ayın başında, 5 Haziran saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki aya ait verileri yayınlamaktadır. Bu kapsamda Mayıs ayına ait veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır.TÜİK'in açıkladığı verilerde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıl için %39,59 ve ay için %0,04 oldu. Mayıs 2023'te (2003=100) TÜFE'deki değişim oranı %0,04 a/a, %15,26 a/d'dir. 63.72 idi. En son Nisan ayı verileri yıllık enflasyonu %43,68 ve aylık enflasyonu %2,39 olarak gösterdmişti.