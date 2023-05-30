Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2023 dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Bu nedenle, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi esas alınarak hazırlanan geçici dış ticaret verileri kapsamında 2023 yılı Nisan ayında ihracat bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar tutarında olurken, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar şeklinde oldu.
EKONOMİ
30 Mayıs 2023 - 17:02
TÜİK'in Nisan verilerinde Dış Ticaret'te açık yüzde 42'yi aştı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan 2023 dış ticaret istatistiklerini yayınlandı. Verilere göre, Nisan ayındaki açık yüzde 42'yi aştı. Almanya en büyük ihracatçı, Rusya ise en büyük ithalatçı oldu.
EKONOMİ
30 Mayıs 2023 - 17:02