TÜİK'in Nisan verilerinde Dış Ticaret'te açık yüzde 42'yi aştı!







İHRACAT AZALDI İTHALAT ARTTI







DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 42'Yİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2023 dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Bu nedenle, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi esas alınarak hazırlanan geçici dış ticaret verileri kapsamında 2023 yılı Nisan ayında ihracat bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar tutarında olurken, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar şeklinde oldu.Genel Ticaret Sisteminde 2023 Ocak-Nisan dönemi ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 3 azalma göstererek 80.0869 milyar olurken ithalatın yüzde 7,1 artarak 124.013 milyar dolar şeklinde gerçekleştiği bildirildi.Nisan ayı içinde 6 milyar 147 milyon dolar olan dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 42,1 artış göstererek 8 milyar 738 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalat alanını karşılamadai oranı ise Nisan 2022'deki yüzde 79,1'den Nisan 2023'te yüzde 68,9'a düştü. 32 milyar 684 milyon dolar olan Dış ticaret açığı Ocak-Nisan dönemi içinde yüzde 32,9 artış gösterdi 43 milyar 444 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalat alanını karşılama oranının ise 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,8 olduğu belirtilirken 2023'te aynı dönem içinde yüzde 65,1'e gerilediği söylendi.