GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 20:22

TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!

O ilçe 57 ili arkasında bıraktı. TÜİK tarafından paylaşılan veriler kapsamında Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip ilçeleri açıklandı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 20:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!


O ilçe 57 ili arkasında bıraktı. TÜİK tarafından paylaşılan veriler kapsamında Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip ilçeleri açıklandı. İşte TÜİK tarafından hazırlanan Türkiye’nin en yoğun nüfuslu ilçeleri….

Nüfus yoğunluğu bakımından 57 ili gerisinde bırakmayı başaran o ilçeleri TÜİK açıkladı!



Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi yerleşim yerlerine göre istatistik verilerinden alınan bilgiler kapsamında; Türkiye nüfusu, 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

İşte o ilçeler:

• İstanbul Pendik 741.895

• İstanbul Bağcılar 744.351

• Adana Seyhan 792.536

• İstanbul Küçükçekmece 805.930

• Gaziantep Şehitkamil 839.553

• Bursa Osmangazi 884.451

• Gaziantep Şahinbey 936.351

• Ankara Keçiören 942.884

• Ankara Çankaya 949.265

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Tarihin en büyük sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a iki tır yardım gönderildi
Tarihin en büyük sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a iki tır yardım gönderildi
12 Eylül mağduru baklavacı Nadir Güllü o günleri anlattı: 'Allah o günleri bir daha yaşatmasın'
12 Eylül mağduru baklavacı Nadir Güllü o günleri anlattı: 'Allah o günleri bir daha yaşatmasın'
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
O bankanın konut satışı için acele edin! Elinde sadece 5 adet kaldı! Konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaz fırsat!
O bankanın konut satışı için acele edin! Elinde sadece 5 adet kaldı! Konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaz fırsat!
Polisten ‘mutluluk’ anonsu
Polisten ‘mutluluk’ anonsu
AK Parti İstanbul’da hedef: 2023’te rekor oy
AK Parti İstanbul’da hedef: 2023’te rekor oy
Son Haberler
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru...
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna...
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar!...
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen...
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu...
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor!...
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı...
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'