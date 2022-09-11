TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!













O ilçe 57 ili arkasında bıraktı. TÜİK tarafından paylaşılan veriler kapsamında Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip ilçeleri açıklandı. İşte TÜİK tarafından hazırlanan Türkiye’nin en yoğun nüfuslu ilçeleri….Nüfus yoğunluğu bakımından 57 ili gerisinde bırakmayı başaran o ilçeleri TÜİK açıkladı!Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi yerleşim yerlerine göre istatistik verilerinden alınan bilgiler kapsamında; Türkiye nüfusu, 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. İşte o ilçeler: • İstanbul Pendik 741.895 • İstanbul Bağcılar 744.351 • Adana Seyhan 792.536 • İstanbul Küçükçekmece 805.930 • Gaziantep Şehitkamil 839.553 • Bursa Osmangazi 884.451 • Gaziantep Şahinbey 936.351 • Ankara Keçiören 942.884 • Ankara Çankaya 949.265