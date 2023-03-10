TÜİK iş gücü rakamlarını yayınladı: İşsizlik 5 ayın sonunda tek hanede!







İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,9'A ÇIKTI







GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı işgücü istatistiklerini yayınladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2023 yılının Ocak ayı 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 2022 Aralık ayına göre 66 bin azalma gösterdi ve 3 milyon 424 bin şeklinde belirlendi. Bu arada, işsizlik oranı yarım puan kadar düşerek yüzde 9,7'ye geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,7 olurken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 13,7 şeklinde tahmin edildi.Ocak 2023'te çalışan sayısı bir önceki ay verilerine göre 354 bin artış gösterdiği ve 31 milyon 837 bin olduğu görülürken istihdamda oran 0,5 puan arttı yüzde 48,9 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 66,9 olarak gerçekleştiği kadınlarda ise yüzde 31,2 şeklinde belirlendiği belirtildi. Ocak 2023'te işgücü nüfusu bir önceki ay verilerine göre 188 bin artış gösterdiği ve 35,26 milyona çıktığı anlaşıldı. İş gücü katılım oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,1 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 72,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranlarının bir önceki ay verilerine göre 0,5 puan artarak yüzde 20,2 olduğu kaydedildi. Bu yaş grubu için işsizlik oranı erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda yüzde 26,6 olarak tahmin edilmektedir. Çalışanların referans dönemi süreci içinde mevsim ve takvim etkileri çerçevesinden arındırılmış ortalama haftalık çalışma saati, 2023 Ocak ayı verilerinde bir önceki ay verilerine oranla 0,7 saat artış gösterdiği ve 44,9 saate yükseldiği aktarıldı.