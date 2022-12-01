TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!







TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?







Kasım 2022 enflasyon beklentileri ne yönde?

Türkiye’nin gözü kulağı Kasım ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Ocak ayında memur, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamda büyük rol oynayan enflasyon rakamları herkesin gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE TÜFE verileri her ayın ilk haftasında yayınlanıyor. Zor geçen bir kasım ayı ardından kasım ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. TÜİK tarafından ilan edilen ekim ayına ilişkin raporda yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51’e yükselmişti. Kasım ayı enflasyon beklentisi ise Merkez Bankası’nın anketi sonrasında belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftasında enflasyon verileri açıklanıyor. Kasım ayı için ise enflasyon verileri 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte son 11 aylık enflasyon farkı, kira zammı, memur ve emekli zammı gibi detaylar belirlenecek. Tüm Türkiye’nin gözü 5 Aralık gününde olacak.Merkez Bankası katılımcı anketine göre yıl sonu TÜFE bir önceki ankette yüzde 67,78 iken Kasım ayı için yüzde 68,06 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 37,47’ye yükseldi. Ekim ayında açıklanan enflasyon verilerinde ise enflasyon yıllık bazda yüzde 85,55 olmuştu. Enflasyonun bu ayda da yükseliş göstermesi ve yılı yeni bir rekorla kapatması bekleniyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 11 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu da 2023 yılında uygulanacak memur, emekli ve asgari ücret zammı için belirleyici olacak. Aralık ayında açıklanacak son veri ile de enflasyon farkı netleşecek.