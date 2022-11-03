TÜİK san dakika açıkladı! Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! 3 Ekim 2022 enflasyon rakamları







EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

ENAG AÇIKLAMA YAPTI











EKİM 2022 ENFLASYON TAHMİNLERİ

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Her ay düzenli olarak açıklanan rakamlar doğrultusunda iç ve dış dış piyasa yönlenirken maaşlar da bu oranlara göre artış göstermektedir. Ekim ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. İşte Ekim ayı enflasyon rakamları…Vatandaşlar tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda Ekim ayı enflasyonu yüzde 3,54 artarken, yıllık olarak yüzde 85,51 oldu.Her ay TÜİK'ten bir saat önce enflasyon verilerini açıklayan ENAG, bugün saat 09.00’da yeni rakamları açıkladı. ENAG tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekildedir: “Enflasyon Ekim ayında %7.18 artarken, 12 aylık artış ise %185.34 oldu”AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Ekim ayı değerlendirmesinde bulundu. Ekonomistler tarafından yapılan açıklama doğru tüketici fiyat endeksinin yüzde 3.54 artması bekleniyor. 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri kapsamında yapılan ankete 19 ekonomist katıldı. Anket sonucunda ekonomistler Ekim ayı enflasyon beklentisi için yüzde 3.54 artış olacağını belirtti. Enflasyon rakamları için belirlenen en düşük rakam yüzde 2.85 olurken en yüksek rakam ise yüzde 4.60 olarak açıklandı. Ekonomistler tarafından yapılan Ekim ayı anketi kapsamında ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyon rakamının yüzde 85,51’e yükseleceği söylendi. Eylül ayı rakamları doğrultusunda tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre 3.08 artış gösterdi. Bununla birlikte ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 73,88’den yüzde 73,12’ye gerilediği görüldü.