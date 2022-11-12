GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 11:54

TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan bir kararname ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi. Fatih Şahin kimdir, neden görevden alındı? İşte detaylar..

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 11:54
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TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi


Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma kararnamesi eklendi. Yayımlanan kararnamede, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildiği belirtildi.

TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevden alınmasına ilişkin hazırlanan kararnamede kararın 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan 2. madde uyarınca gerçekleştirildiği kaydedildi.



Resmi Gazete'de görevden alma kararına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin

ÜÇ YIL İÇİNDE BEŞ BAŞKAN

 18 Nisan 2019 - 22 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında TÜİK Başkanlığını Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 - 15 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında Muhammed Cahit Şirin ve 22 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru yürütmüştür. 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında. Erhan Çetinkaya artık kurumun başkanıdır.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin

1982'de Samsun'da dünyaya gelen Fatih Şahin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2005 mezunudur. Mezun olduktan sonra Türkiye İstatistik Enstitüsü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Şahin, 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na geçerek burada uzman olarak görev yapmıştır.

2013 yılından 2020 yılına kadar Strateji Geliştirme Departmanında İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak çalışan Fatih şahin, 2020'de Metadata ve Standartlar Başkanı ve İnsan Kaynakları Başkanlığına getirilmiştir.

23 Şubat 2021 - 1 Temmuz 2021 tarihleri ​​arasında TÜİK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmüş olan Fatih Şahin'in, 17 Mart 2022 tarihinde Sosyal İstatistik Kurumu'nda uzman olarak çalıştığı sırada 22 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 31818 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla TÜİK Başkan Yardımcılığına ataması yapılmıştır. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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