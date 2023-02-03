TÜİK'ten yeni yılın ilk enflasyon rakamları: Ocak ayı tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 57,68, aylık bazda ise yüzde 6,65 arttı!













SAĞLIK, EN FAZLA ARTIŞ OLAN SEKTÖR OLDU

ENAG, ENFLASYON RAKAMINI YÜZDE 121 AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait enflasyon oranını açıkladı. Açıklanan verilerde 2023 yılı Ocak ayının Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki ay verilerine göre yüzde 6,65 şeklinde gerçekleşirken geçen yılın aynı ay verilerine göre yüzde 57,68 artış gösterdi. 12 aylık ortalamaya göre TÜFE artışı ise yüzde 72,45 olarak belirlendi. Ocak ayındaki yüzde 6,65'lik enflasyon rakamı son" dokuz ayın en yüksek aylık enflasyon oranı oldu. Aralık ayı verilerinde TÜİK aylık enflasyon rakamını yüzde 1,18, yıllık enflasyon rakamını ise yüzde 64,27 olarak bildirmişti.Bir önceki yıla göre en düşük büyüme gösteren ana grup yüzde 24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Geçen yıl aynı ay verilerine oranla en fazla artış yaşayan ana grbun ise yüzde 77,22 ile sağlık olduğu belirtildi. Gıda enflasyonunun ise yüzde 71 olarak kayıtlara geçtiği söylendi. Ocak 2023'te endekste yer alan 143 temel başlığın 12'sinin endeksi düşerken, 2 temel başlıkta endeks değişmedi. 129 temel başlıkta ise yükselme görüldü. Ham gıda, enerji, alkol, tütün ve altını hariç tutan TÜFE, Ocak 2023'te aylık yüzde 7,07, yıllık yüzde 57,05 ve 12 aylık hareketli ortalamada yüzde 63 değişti. Aylık en büyük fiyat artışı yüzde 70,61 artışla Ocak ayında 'diğer hizmetler dışındaki' oldu. Birincil hastane bakımı yüzde 27,46 artışla ikinci olurken biranın yüzde 25,17 artış ile birlikte üçüncü olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.Şehir içi taksilerle yolcu taşımacılığı ise yüzde 23,83'lük artışla dördüncü sırada yer alıyor.ademisyenler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 9,26, yıllık enflasyonun ise yüzde 121,62 olduğunu açıkladı. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası (İTO), Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 5,94, yıllık enflasyonun ise yüzde 79,68 olduğunu açıkladı.