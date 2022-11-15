TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!

TÜİK, Temmuz ayı ile Eylül ayı 2022 (üçüncü çeyrek) dönemi ile ilgili işgücü istatistiklerini yayınladı. Sonuç olarak, 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 234 bin azalarak 3 milyon 433 bine geriledi. Bu arada, işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 10'a geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,7, kadınlarda ise yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.
İSTİHDAM SAYILARINDA ARTIŞ
GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1
15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 19,1'e yükseldi. Genç işsizliği erkekler için yüzde 16,1, kadınlar için bu oran yüzde 24,7. Tarımda 26 bin, sanayide 107 bin daha az iş bulunurken, inşaatta bin ve hizmetlerde 247 bin iş artışı oldu. Çalışanların yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 5,9'u inşaat ve yüzde 56,7'si hizmet sektöründe çalışmaya başladı. Referans dönemi sürecinde mevsim ve takvim etkileri üzerinen arındırılan ortalama haftalık çalışma saatleri ise bir önceki çeyrek verilerine oranla 0,4 saat azaldı 43,7 saat olarak kaydedildi.