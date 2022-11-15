TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!







İSTİHDAM SAYILARINDA ARTIŞ





GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1







TÜİK, Temmuz ayı ile Eylül ayı 2022 (üçüncü çeyrek) dönemi ile ilgili işgücü istatistiklerini yayınladı. Sonuç olarak, 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 234 bin azalarak 3 milyon 433 bine geriledi. Bu arada, işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 10'a geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,7, kadınlarda ise yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.Üçüncü çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 123 bin artarak 30 milyon 787 bine yükselirken, istihdam oranı değişmeyerek yüzde 47.5'te kaldı. Erkek istihdam oranı ise yüzde 64,9'dur. Kadınlarda bu oran yüzde 30,5 olarak kaydedildi. İş gücü 111 bin azalarak 34 milyon 022 bine düştü. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,8 oldu. Erkek istihdam oranı yüzde 71,1 olurken kadınlarda ise bu oran yüzde 34,9 olarak hesaplandı.15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 19,1'e yükseldi. Genç işsizliği erkekler için yüzde 16,1, kadınlar için bu oran yüzde 24,7. Tarımda 26 bin, sanayide 107 bin daha az iş bulunurken, inşaatta bin ve hizmetlerde 247 bin iş artışı oldu. Çalışanların yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 5,9'u inşaat ve yüzde 56,7'si hizmet sektöründe çalışmaya başladı. Referans dönemi sürecinde mevsim ve takvim etkileri üzerinen arındırılan ortalama haftalık çalışma saatleri ise bir önceki çeyrek verilerine oranla 0,4 saat azaldı 43,7 saat olarak kaydedildi.