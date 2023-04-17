TÜİK verileri konut satışlarının yüzde 21 düştüğünü gösterdi!













İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 262

YABANCIYA SATIŞLARDA DÜŞME VAR

Mart ayında Türkiye'de konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ay verilerine oranla yüzde 21,4 düşüşle 105 bin 476 olduğu bildirildi. İstanbul'da, 18 bin 166 konut satışıyla ve aynı zamanda yüzde 17,2 oramıyla en yüksek konut satış oranına sahip olduğu konusunda verileri paylaşan TÜİK, satış adetleri çerçevesinde İstanbul'u 12 bin 23 adet konut satışıyla yüzde 11,4 payla Ankara'nın, yüzde 5,8 pay ve 6 bin 120 adet konut satışıyla Antalya'nın izlediğini bildirdi. Konut satışının en düşük olduğu iller ise 23 ile Ardahan olurken Ardahan'ı 54 konutla Hakkari, 69 konutla da Bayburt takip etti.Ocak-Mart dönemi rakamlarına bakıldığında konut satışları geçtiğimiz yılın aynı dönem verilerine göre yüzde 11,5 düşüşle 283 bin 215 şeklinde gerçekleşti.Mart ayında Türkiye'de ipotekli konut satışlarının geçtiğimiz yıl aynı ay verilerine göre yüzde 16,5 düşüşle 25 bin 262 olurken ipotekli satışlar, toplam konutların satışlarında yüzde 24,0'ını oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ipoteğe dayalı konut satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönem verilerine göre yüzde 13,9 düşüş gösterdiği ve 58 bin 822 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.Mart ayı içerisinde yabancılara yapılan daire satışları geçtiğimiz yılın aynı ay verilerine oranla yüzde 38,7 azaldı ve 3 bin 415 çıktı. Mart ayı yabancılara gerçekleştirilen konut satışlarının toplam konut satışlarının yüzde 3,2'sini oluşturdu. Yabancıya konut satışında Antalya 1.324 konut satışıyla lk sırada yer aldı. Antalya'yı 1.090 konutla İstanbul ve 240 konutla Mersin takip etti.