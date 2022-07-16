TÜİK verilerinde ilginç sonuç: 2022 Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasaydı en fazla nüfusa sahip il hangisi olurdu?







10.Bursa





9.Erzurum











8.Sivas





7.Samsun





6.İzmir





5.Ankara





4.Diyarbakır





3.İstanbul





2.Konya





1.Şanlıurfa





İl olmaya aday olan ilçeler hangileridir?

Nüfusu en kalabalık ilçeler

En az nüfusa sahip ilçeler

Vatandaşlar 'Ülkemizde en çok kim nereli? Bütün herkes memleketinde yaşasaydı en büyük ilimiz hangisi olurdu?' gibi sorulara yanıt aramaktadırlar. Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe bulunmaktadır. Bugün kayıtlarda en büyük il 'İstanbul' daha sonra Ankara ve İzmir geçmektedir. TÜİK verilerinde ilginç bilgilere ulaşıldı. Ülkemizde herkes memleketinde yaşasaydı en büyük illerde değişiklik yaşanacaktı.1 milyon 826 bin 2851 milyon 893 bin 9461 milyon 950 bin 2811 milyon 976 bin 1781 milyon 976 bin 5812 milyon 16 bin 4542 milyon 294 bin 582 milyon 558 bin 752 milyon 603 bin 4482 milyon 839 bin 823 Eğer herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en büyük ili 'Şanlıurfa' olacaktı.Bir taraftan da vatandaşlar 82. il olmaya aday ilçelerin neresi olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusları bazı illerin nüfusundan daha fazladır. İşte aday olan ilçeler: -Hakkari, Yüksekova-Adıyaman, Kahta-Balıkesir, Edremit-Ankara, Polatlı-Ordu, Ünye-Diyarbakır, Ergani-Adana, Kozan-Şırnak, Cizre-Kahramanmaraş, Elbistan-Konya, Ereğli-Kırklareli, Lüleburgaz-Balıkesir, Bandırma-Muğla, Fethiye-Aydın, Nazilli-Manisa, Akhisar-Van, Erciş-Antalya, Manavgat-Zonguldak, Ereğli-Şanlıurfa, Siverek-Hatay, İskenderun-Çorlu, Tekirdağ-Bursa, İnegöl-Antalya, Alanya-Mersin, Tarsus-Kocaeli, Gebze*Ankara-Çankaya (925 bin)*Ankara-Keçiören (910 bin)*Gaziantep- Şahinbey (910 bin)*İstanbul- Esenyurt (957 bin)*Bursa- Osmangazi (870 bin)*Adana- Seyhan (800 bin)*Gaziantep- Şehitkamil (775 bin)*İstanbul- Küçükçekmece (790 bin)*İstanbul- Bağcılar (740 bin)*İstanbul- Pendik (730 bin)*Konya- Yalıhüyük (2 binden az)*Bingöl- Yaylıdere (2.139)*Eskişehir- Han (2.272)*Isparta- Yenişarbademli (1936)*Kırklareli- Kofçaz (2.368)*Erzincan- Otlukbeli (2.456)*Afyonkarahisar- Kızılören (2.463)*Elazığ- Ağın (2.556)*Rize- Hemşin (2.450)*Bingöl- Yedisu (2.828)