TÜİK verilerinde ilginç sonuç: 2022 Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasaydı en fazla nüfusa sahip il hangisi olurdu?

Vatandaşlar 'Ülkemizde en çok kim nereli? Bütün herkes memleketinde yaşasaydı en büyük ilimiz hangisi olurdu?' gibi sorulara yanıt aramaktadırlar. Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe bulunmaktadır. Bugün kayıtlarda en büyük il 'İstanbul' daha sonra Ankara ve İzmir geçmektedir. TÜİK verilerinde ilginç bilgilere ulaşıldı. Ülkemizde herkes memleketinde yaşasaydı en büyük illerde değişiklik yaşanacaktı.
10.Bursa
9.Erzurum
1 milyon 893 bin 946
8.Sivas
7.Samsun
6.İzmir
5.Ankara
4.Diyarbakır
3.İstanbul
2.Konya
1.Şanlıurfa
İl olmaya aday olan ilçeler hangileridir?Bir taraftan da vatandaşlar 82. il olmaya aday ilçelerin neresi olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusları bazı illerin nüfusundan daha fazladır. İşte aday olan ilçeler: -Hakkari, Yüksekova
-Adıyaman, Kahta
-Balıkesir, Edremit
-Ankara, Polatlı
-Ordu, Ünye
-Diyarbakır, Ergani
-Adana, Kozan
-Şırnak, Cizre
-Kahramanmaraş, Elbistan
-Konya, Ereğli
-Kırklareli, Lüleburgaz
-Balıkesir, Bandırma
-Muğla, Fethiye
-Aydın, Nazilli
-Manisa, Akhisar
-Van, Erciş
-Antalya, Manavgat
-Zonguldak, Ereğli
-Şanlıurfa, Siverek
-Hatay, İskenderun
-Çorlu, Tekirdağ
-Bursa, İnegöl
-Antalya, Alanya
-Mersin, Tarsus
-Kocaeli, Gebze
Nüfusu en kalabalık ilçeler*Ankara-Çankaya (925 bin)
*Ankara-Keçiören (910 bin)
*Gaziantep- Şahinbey (910 bin)
*İstanbul- Esenyurt (957 bin)
*Bursa- Osmangazi (870 bin)
*Adana- Seyhan (800 bin)
*Gaziantep- Şehitkamil (775 bin)
*İstanbul- Küçükçekmece (790 bin)
*İstanbul- Bağcılar (740 bin)
*İstanbul- Pendik (730 bin)
En az nüfusa sahip ilçeler*Konya- Yalıhüyük (2 binden az)
*Bingöl- Yaylıdere (2.139)
*Eskişehir- Han (2.272)
*Isparta- Yenişarbademli (1936)
*Kırklareli- Kofçaz (2.368)
*Erzincan- Otlukbeli (2.456)
*Afyonkarahisar- Kızılören (2.463)
*Elazığ- Ağın (2.556)
*Rize- Hemşin (2.450)
*Bingöl- Yedisu (2.828)