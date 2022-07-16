GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 23:23

TÜİK verilerinde ilginç sonuç: 2022 Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasaydı en fazla nüfusa sahip il hangisi olurdu?

TÜİK, Türkiye'de en çok nereli var ve herkes memleketinde yaşasaydı en fazla nüfusa sahip olan ilimiz hangisi olurdu? sorularını araştırmış ve bir sonuca ulaşmıştır. Bu araştırma sonucunda TÜİK verilerinde ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en fazla ilimiz hangisi olurdu? Ülkemizde en çok nereli var? Detaylar burada.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 23:23
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TÜİK verilerinde ilginç sonuç: 2022 Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasaydı en fazla nüfusa sahip il hangisi olurdu?


Vatandaşlar 'Ülkemizde en çok kim nereli? Bütün herkes memleketinde yaşasaydı en büyük ilimiz hangisi olurdu?' gibi sorulara yanıt aramaktadırlar. Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe bulunmaktadır. Bugün kayıtlarda en büyük il 'İstanbul' daha sonra Ankara ve İzmir geçmektedir. TÜİK verilerinde ilginç bilgilere ulaşıldı. Ülkemizde herkes memleketinde yaşasaydı en büyük illerde değişiklik yaşanacaktı.

10.Bursa

bursa

1 milyon 826 bin 285

9.Erzurum

erzurum



1 milyon 893 bin 946

8.Sivas

sivas

1 milyon 950 bin 281

7.Samsun

samsun

1 milyon 976 bin 178

6.İzmir

izmir

1 milyon 976 bin 581

5.Ankara

ankara

2 milyon 16 bin 454

4.Diyarbakır

diyarbakır

2 milyon 294 bin 58

3.İstanbul

istanbul

2 milyon 558 bin 75

2.Konya

konya

2 milyon 603 bin 448

1.Şanlıurfa

şanlıurfa

2 milyon 839 bin 823

Eğer herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en büyük ili 'Şanlıurfa' olacaktı.

İl olmaya aday olan ilçeler hangileridir?

Bir taraftan da vatandaşlar 82. il olmaya aday ilçelerin neresi olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusları bazı illerin nüfusundan daha fazladır. İşte aday olan ilçeler:

-Hakkari, Yüksekova

yüksekova

-Adıyaman, Kahta

kahta

-Balıkesir, Edremit

edremit

-Ankara, Polatlı

polatlı

-Ordu, Ünye

ünye

-Diyarbakır, Ergani

ergani

-Adana, Kozan

kozan

-Şırnak, Cizre

cizre

-Kahramanmaraş, Elbistan

elbistan

-Konya, Ereğli

ereğli

-Kırklareli, Lüleburgaz

lüleburgaz

-Balıkesir, Bandırma

bandırma

-Muğla, Fethiye

fethiye

-Aydın, Nazilli

nazilli

-Manisa, Akhisar

akhisar

-Van, Erciş

erciş

-Antalya, Manavgat

manavgat

-Zonguldak, Ereğli

ereğli

-Şanlıurfa, Siverek

siverek

-Hatay, İskenderun

iskenderun

-Çorlu, Tekirdağ

çorlu

-Bursa, İnegöl

inegöl

-Antalya, Alanya

alanya

-Mersin, Tarsus

tarsus

-Kocaeli, Gebze

gebze

Nüfusu en kalabalık ilçeler

*Ankara-Çankaya (925 bin)

çankaya

*Ankara-Keçiören (910 bin)

keçiören

*Gaziantep- Şahinbey (910 bin)

gaziantep

*İstanbul- Esenyurt (957 bin)

esenyurt

*Bursa- Osmangazi (870 bin)

osmangazi

*Adana- Seyhan (800 bin)

seyhan

*Gaziantep- Şehitkamil (775 bin)

şehitkamil

*İstanbul- Küçükçekmece (790 bin)

küçükçekmece

*İstanbul- Bağcılar (740 bin)

bağcılar

*İstanbul- Pendik (730 bin)

pendik

En az nüfusa sahip ilçeler

*Konya- Yalıhüyük (2 binden az)

yalıhüyük

*Bingöl- Yaylıdere (2.139)

yaylıdere

*Eskişehir- Han (2.272)

han

*Isparta- Yenişarbademli (1936)

yenişarbademli

*Kırklareli- Kofçaz (2.368)

kofçaz

*Erzincan- Otlukbeli (2.456)

otlukbeli

*Afyonkarahisar- Kızılören (2.463)

kzıılören

*Elazığ- Ağın (2.556)

ağın

*Rize- Hemşin (2.450)

hemşin

*Bingöl- Yedisu (2.828)

bingöl yedisu

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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