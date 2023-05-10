TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Mart ayında değişme göstermedi!







İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 508 BİN







GENÇ NÜFUS İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21

Mart ayına ait işgücü iatatik verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 10,0'da kaldığını bildirdi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,1 iken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 13,8 olarak tahmin ediliyor.Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2023 yılının Mart ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı bir önceki ay verilerine oranla 4 bin kişi daha artarak 3 milyon 508 bin olarak kaydedildi. Mart 2023'te işgücü bir önceki aya göre 41 bin kişi artış göstererek 34 milyon 970 bin kişiye yükselirken işgücüne katılma oranının yüzde 53,6'da değişmeden kaldığı görüldü. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 71,9 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 35,7 oldu.15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranlarının bir önceki ay verilerine göre 0,7 puan artarak yüzde 20,1 olduğu kaydedildi. Bu yaş grubu içerisinde kaydedilen işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,2 şeklinde bir rakam ortaya çıkarken kadınlarda ise yüzde 28,9 oranı tahmin edilmektedir. Çalışanların referans dönemi ve mevsim ile takvim etkileri bağlamlarından ayrılan verilerdeki ortalama haftalık çalışma saatlerinin bir önceki ay verilerine oranla 0,2 saat azalma göstermiş 44,5 saate gerilemiştir.Zamanla ilgili eksik istihdamın potansiyel işgücünün ve işsizleri kapsayan Mart 2023'teki işsizlik oranı, bir önceki ay verilerine göre 1,6 puan düşerek yüzde 21,8 olmuştur. Geçici eksik istihdamın ve aynı zamanda işsizlik birleşik oranının yüzde 15,1 iken, işsizlik ve potasiyel alandaki işgücünün birleşik oranının yüzde 17,2 şeklinde tahmin edilmiş olduğu aktarılmıştır.