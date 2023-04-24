EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 19:35

Tüketici kazandı, banka kaybetti

Yüz milyon kredi kartı, bunun iki katı kadar da banka kartı var. Ve bunlardan alınan aidat ücretleri artık geri alınabilecek.

EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 19:35
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Tüketici kazandı, banka kaybetti


     Kimi alışveriş, kimi fatura ödemek, kimi de para çekmek için banka ve kredi kartı kullanıyor. Milyonlarca kart kullanıcısı bilerek ya da istemeyerek kredi kartı aidatı ödüyor. Ankara'da bir tüketici ödediği kredi kartı aidatını geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve itirazi kabul edildi. Ancak tam parasını alacakken bankanın itirazıyla konu mahkemelik oldu. Banka, yaptığı sözleşmeyi gerekçe göstererek kart aidatının haklı olduğunu öne sürdü.

Kredi

BANKALAR SÖZLEŞMEYİ 'SÖZLÜ' ANLATMALI



Mahkeme, tüketiciden yana karar verdi. Gerekçe olarak da küçük yazılarla imzalatılan sözleşmenin tüketiciye "sözlü" olarak anlatılmamasını gösterdi.

Kredi

KART AİDATINIZI NASIL GERİ ALIRSINIZ?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşların hesaplarını incelemeleri gerektiğini ve bunun sonucunda Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak aidatlarını alabileceklerini söyledi.

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