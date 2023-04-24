Tüketici kazandı, banka kaybetti

Kimi alışveriş, kimi fatura ödemek, kimi de para çekmek için banka ve kredi kartı kullanıyor. Milyonlarca kart kullanıcısı bilerek ya da istemeyerek kredi kartı aidatı ödüyor. Ankara'da bir tüketici ödediği kredi kartı aidatını geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve itirazi kabul edildi. Ancak tam parasını alacakken bankanın itirazıyla konu mahkemelik oldu. Banka, yaptığı sözleşmeyi gerekçe göstererek kart aidatının haklı olduğunu öne sürdü.
BANKALAR SÖZLEŞMEYİ 'SÖZLÜ' ANLATMALI
Mahkeme, tüketiciden yana karar verdi. Gerekçe olarak da küçük yazılarla imzalatılan sözleşmenin tüketiciye "sözlü" olarak anlatılmamasını gösterdi.