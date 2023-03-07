YAŞAM
07 Mart 2023 - 09:30

Tüm dünya alarmda! 2035 yılından beklentiler korkuttu: Uzmanlar uyarıyor

Çağımızın en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezite dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Kalp sağlığı açısından sorun teşkil eden obezite, kanseri de tetikleyebiliyor. Uzmanlar, vatandaşları bu konuda uyararak önlem alınması gerektiğine değindi. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

YAŞAM
07 Mart 2023 - 09:30
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Tüm dünya alarmda! 2035 yılından beklentiler korkuttu: Uzmanlar uyarıyor


Dünya Obezite Federasyonu'nun (WOF) yaptığı araştırma, insan sağlığı için şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Bugün dünya nüfusunun yüzde 38'i veya yaklaşık 2,6 milyar insan fazla kilolu veya obez.

2035 YILINDA İKİYE KATLANACAK

Ancak bu sayının 12 yıl sonunda yüzde 51 ile 4 milyara çıkması bekleniyor. Çocuklarda ve ergenlerde obezitenin yetişkinlere göre artma eğiliminde olduğu bulunmuştur. 2035 yılına kadar bu durum ikiye katlanabilir.



obezite

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR OLUYOR

Vücut kitle indeksi 25 olanlar kilolu kabul ediliyor. 30 yaşındakiler şişman kabul ediliyor. Kanıtlar, obezitenin kanser, kalp hastalığı ve diğer hastalık riskini artırdığını gösteriyor.

ÇOCUKLARDA EN HIZLI BÜYÜME

WOF Kıdemli Profesörü Louise Baur, bulguların obeziteyi tedavi etmemekten kaynaklanan ciddi riskler gösterdiği konusunda uyardı. Baur, "En hızlı obezite artışının bilhassa çocuklar ve ergenler arasında olması endişe verici." İfadelerine yer verdi.

“HER ŞEYİ YAPMALI”

Bu federasyon, ülkelerin obezite ile uluslararası mücadelede "iddialı ve koordineli" adımlar atması gerektiğine inanıyor. Baur bunun önemine şu şekilde vurgu yaptı: "Dünyanın dört bir yanındaki hükümet ve politika yapıcılar ellerinden gelen her şeyi yapmalı."

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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