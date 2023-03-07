Tüm dünya alarmda! 2035 yılından beklentiler korkuttu: Uzmanlar uyarıyor







2035 YILINDA İKİYE KATLANACAK







ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR OLUYOR

ÇOCUKLARDA EN HIZLI BÜYÜME

“HER ŞEYİ YAPMALI”

Dünya Obezite Federasyonu'nun (WOF) yaptığı araştırma, insan sağlığı için şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Bugün dünya nüfusunun yüzde 38'i veya yaklaşık 2,6 milyar insan fazla kilolu veya obez.Ancak bu sayının 12 yıl sonunda yüzde 51 ile 4 milyara çıkması bekleniyor. Çocuklarda ve ergenlerde obezitenin yetişkinlere göre artma eğiliminde olduğu bulunmuştur. 2035 yılına kadar bu durum ikiye katlanabilir.Vücut kitle indeksi 25 olanlar kilolu kabul ediliyor. 30 yaşındakiler şişman kabul ediliyor. Kanıtlar, obezitenin kanser, kalp hastalığı ve diğer hastalık riskini artırdığını gösteriyor.WOF Kıdemli Profesörü Louise Baur, bulguların obeziteyi tedavi etmemekten kaynaklanan ciddi riskler gösterdiği konusunda uyardı. Baur, "En hızlı obezite artışının bilhassa çocuklar ve ergenler arasında olması endişe verici." İfadelerine yer verdi.Bu federasyon, ülkelerin obezite ile uluslararası mücadelede "iddialı ve koordineli" adımlar atması gerektiğine inanıyor. Baur bunun önemine şu şekilde vurgu yaptı: "Dünyanın dört bir yanındaki hükümet ve politika yapıcılar ellerinden gelen her şeyi yapmalı."