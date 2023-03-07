Dünya Obezite Federasyonu'nun (WOF) yaptığı araştırma, insan sağlığı için şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Bugün dünya nüfusunun yüzde 38'i veya yaklaşık 2,6 milyar insan fazla kilolu veya obez.
YAŞAM
07 Mart 2023 - 09:30
Tüm dünya alarmda! 2035 yılından beklentiler korkuttu: Uzmanlar uyarıyor
Çağımızın en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezite dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Kalp sağlığı açısından sorun teşkil eden obezite, kanseri de tetikleyebiliyor. Uzmanlar, vatandaşları bu konuda uyararak önlem alınması gerektiğine değindi. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz...
YAŞAM
07 Mart 2023 - 09:30