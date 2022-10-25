GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 11:07

Tüm dünya WhatsApp'a erişemiyor! Gündem, WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldu taştı!

Türkiye saati ile 10.00 sıralarında WhatsApp'a erişim sorunu yaşanmaya başladı. Bu sorunun tüm dünya genelinde olduğu anlaşılırken kullanıcılar gündemi WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldurup taşırdılar. Bazı kullanıcılar mesajlarının karşı tarafa iletilmediğini ve "tek tıkta" kaldığını belirtirken bazı kullanıcılar da mesajların gönderildiğini ancak cevaplanamadığını söylediler.

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 11:07
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Tüm dünya WhatsApp'a erişemiyor! Gündem, WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldu taştı!


Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, saat 10.00 civarından beri erişim sorunuyla karşı karşıya. Sosyal medya hesaplarından "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun yanıtını aranırken #WhatsApp hashtag'i Twitter gündeminde kısa sürede birinci sıraya yerleşti.

Meta çatısı altında bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 25 Ekim sabah saatlerinde erişim sorunu yaşamaya başladı. Saat 10.00 itibariyle tamamen kopan bağlantı bir türlü geri gelmedi.



WhatsApp çöktü mü

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter'da WhatsApp'ın çöktüğünü paylaştı ancak şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcı, gönderilen mesajın teslim edilemediğini ancak bazı mesajların hala alındığını açıkladı. Masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine erişemedikleri tespit edildi. Bu arada Twitter'da paylaşım yapan bazı kullanıcılar, durumun başka ülkelerde de yaşandığını belirtti.

Meta veya WhatsApp henüz erişim sorunu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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