Tüm dünya WhatsApp'a erişemiyor! Gündem, WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldu taştı!













WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, saat 10.00 civarından beri erişim sorunuyla karşı karşıya. Sosyal medya hesaplarından "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun yanıtını aranırkenhashtag'i Twitter gündeminde kısa sürede birinci sıraya yerleşti. Meta çatısı altında bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 25 Ekim sabah saatlerinde erişim sorunu yaşamaya başladı. Saat 10.00 itibariyle tamamen kopan bağlantı bir türlü geri gelmedi.Bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter'da WhatsApp'ın çöktüğünü paylaştı ancak şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcı, gönderilen mesajın teslim edilemediğini ancak bazı mesajların hala alındığını açıkladı. Masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine erişemedikleri tespit edildi. Bu arada Twitter'da paylaşım yapan bazı kullanıcılar, durumun başka ülkelerde de yaşandığını belirtti. Meta veya WhatsApp henüz erişim sorunu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.