Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, saat 10.00 civarından beri erişim sorunuyla karşı karşıya. Sosyal medya hesaplarından "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun yanıtını aranırken #WhatsApp hashtag'i Twitter gündeminde kısa sürede birinci sıraya yerleşti. Meta çatısı altında bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 25 Ekim sabah saatlerinde erişim sorunu yaşamaya başladı. Saat 10.00 itibariyle tamamen kopan bağlantı bir türlü geri gelmedi.
GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 11:07
Tüm dünya WhatsApp'a erişemiyor! Gündem, WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldu taştı!
Türkiye saati ile 10.00 sıralarında WhatsApp'a erişim sorunu yaşanmaya başladı. Bu sorunun tüm dünya genelinde olduğu anlaşılırken kullanıcılar gündemi WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldurup taşırdılar. Bazı kullanıcılar mesajlarının karşı tarafa iletilmediğini ve "tek tıkta" kaldığını belirtirken bazı kullanıcılar da mesajların gönderildiğini ancak cevaplanamadığını söylediler.
GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 11:07
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