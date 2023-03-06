Tüm emeklileri heyecanlandıran gelişme! Maaşlara bu tarihte ara zam yapılacak

Emeklilere sunulan Ocak ayı zammından sonra yeni zam müjdesi geldi! Emeklilerin yeni zamlı maaşı Mart ayından itibaren uygulanacak. Tüm detaylar için yazımıza göz atmayı unutmayın!
Emeklilere Özel Yeni Zam
Enflasyon ile doğru orantılı olacak şekilde zam almayı bekleyen emeklilere artı olarak refah payı da eklendi. Bu eklentinin üstüne yeni yıl zam oranı %30 olacak şekilde belli oldu. Bu doğrultu içerisinde en düşük emekli aylığı 2023’ten itibaren 5500 TL olarak belli oldu.
Emekli maaşına gelen zamlara rağmen, hayat pahalılığının fazla olmasından dolayı büyük değişimler ortaya çıkamadı. Bu durumun iyileştirilmesi için ise vatandaşlar hükümete seslendi. Yapılan çağrıya göre, 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında iyileştirme yapılması talep edildi.
EYT Çözüldü
Geçtiğimiz günler içerisinde çözüme kavuşmuş olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 7 – 8 Şubat’ta Meclis tarafından onaylanması planlanıyor. EYT
düzenlemesinin onaylanması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir düzenleme daha gerçekleştirileceği öne sürülüyor.
2000 Yılı Sonrasında Emekli Olanlara Yeni Zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündeme getirmiş olduğu intibak yasasının önceliğinde özellikle de 2000 yılından önce emekli olanların prim kazancı söz konusu. Değişen yasal şartlarıyla 2002 yılından önce emekli olan vatandaşların, 2000 yılı emeklilerinden daha sık maaş alması durumu bulunmakta. Bu durumun iyileştirilmesi planlanıyor.
Aradaki Fark 1300 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni yasasını ele aldığı konu 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarına 1300 TL kadar bir artış olmasıdır.