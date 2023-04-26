Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Bunu yapmayanlar yandı: 1 Eylül'den sonra zorunlu olacak







1 EYLÜL 2023 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK











Fahiş kiralar nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasında sıkça anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu durum, avukatların kira anlaşmazlığı davalarında artış yaşandığına dikkat çekmelerine neden oluyor. Kirayı arttıran ev sahipleriyle buna karşı çıkan kiracılar arasındaki krizler, artık arabulucuya gitmek suretiyle çözülecek.Milliyet gazetesinin son haberine göre, Türkiye'de 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yeni bir zorunluluk getiriliyor. Artık kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması gerekiyor. Bu karar, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 7445 sayılı kanuna dayanıyor.Konuyla ilgili olarak Milliyet'e konuşan gayrimenkul uzmanı avukat Mustafa Nazif Yıldız, "Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar artık dava şartı arabuluculuk kapsamına alınacak. Yani, kiracı ile ev sahibi arasında oluşan uyuşmazlıkta öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulacak. Arabuluculuk süreci sonucunda taraflar anlaşamazsa o zaman dava açılacak" açıklamasında bulundu. Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlıkların giderilmesinde alternatif bir çözüm yoludur. Arabuluculuk sürecinde, bağımsız bir arabulucu tarafların görüşlerini dinler ve çözüm önerileri sunar. Taraflar, arabulucunun önerdiği çözüme karar verirse, anlaşma protokolü imzalanır ve uyuşmazlık bu şekilde sonuçlandırılır.Yıldız, düzenlemenin kira ilişkisinden doğan bir talebi olan her tarafın arabuluculuğa başvurabileceği bilgisini de paylaştı. Ancak kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi hükümlerinin hariç tutulacağına dikkat çekti. Taraflar, arabulucuya gitmeden önce birbirleriyle anlaşamazlarsa düzenlenen tutanakla mahkemeye başvurabilecekler.Arabuluculuğun tarafların bizzat katılımıyla yürütülen bir süreç olduğunu belirten avukat Yıldız, "Arabulucu tarafından yapılan ön görüşme sonrası belirlenecek toplantı gününde uyuşmazlığın taraflarının veya vekillerinin katılımı gerekiyor" diye konuştu. Yeni düzenleme ile birlikte, tarafların arabulucuya gitmek suretiyle anlaşmazlıklarını çözmeleri hedefleniyor.