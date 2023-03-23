Tüm felaketler bitti bir de bununla uğraşacağız! Türkiye için alarm verildi: 7 ilde görüldü







7 ŞEHİR İÇİN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ







Farklı 7 il için uzmanlar uyarı yaptı. Birçok afet üst üste gelirken bir de bunun ortaya çıkması herkesi korkuttu! Peki neler yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ülkemizde son dönemlerde yaşanan deprem, sel felaketi ve salgın hastalıklar sonrasında bir de şap hastalığı uyarısı yapıldı. Ülkemizde 2 senedir görülen şap hastalığı SAT-2 serotipi hastalığına önlem olması için Kırıkkale ilindeki hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak hayvan pazarları kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kırıkkale ilinde 64 bin büyükbaş hayvan, 175 bin küçükbaş hayvan olduğu tespit edildi ancak hayvanlarda bir şap hastalığına rastlanmadı. Veterinerler tarafından yapılan açıklamalara göre şap hastalığı özellikle geviş getiren hayvanları etkiliyor ve ekonomik kayıplara sebep olarak sürü içinde bir hayvana bulaşsa bile bütün sürüye bulaşabiliyor.Şap hastalığı ağız içinde, meme bölgesinde ve tüysüz bölgelerde yara şeklinde ortaya çıkıyor. Ateş yapması da hayvanlara mutsuzluk veriyor ve hayvan gücü kısıtlanıyor. Bu durumda et ve süt verimsiz oluyor. Hayvanlar 10 gün içinde kaybediliyor ve ekonomik kazanç sağlanamıyor. Hastalık geçse bile toparlamak aylar alıyor. 6 aylık küçük buzağıların kalplerinde olabilecek sorunlar sebebiyle ölümler yaşanabiliyor. Şap hastalığı ölümcül değil ancak yavrularda ölümcül olabiliyor. Sürünün tamamına ve 400 metre çevrede olan kuş, hava, toprakla temas edilmesi halinde bulaşma yaşanabiliyor. Hayvanların yüzde 50'sinde kayıp yaşanıyor. Ekonomik olarak büyük bir etki gösteren şap hastalığı için bir tedavi yapılamıyor ancak aşılamalarla önüne geçilebiliyor. Ülkede düzenli aşılama yapılması önemli oluyor. Ülkede, bölgede ve karantinaya alınan yerlerde hayvan giriş çıkışını yasaklamak hastalığın önüne geçmeye sebep oluyor. Özellikle sığır ve hayvanlarda görülen şap hastalığı geviş getiren grup olan inek, dana, besi danası, koyun, gebe hayvanlarda ve yavrularda ateş sebebiyle et kaybına değil gebelik kayıplarına da yol açabiliyor.