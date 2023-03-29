Tüm gün acıkmamak için sahur sofrasına mutlaka ekleyin! Hem detoks hem rahat bir Ramazan ayı: Uzmanlar gizli reçeteyi verdi







SAHURDA NE YENMELİ







RAMAZANDA SIVI İHTİYACI

YAVAŞ SİNDİRİLEN BESİNLER TÜKETİLMELİ

HANGİ BESİNLERDEN UZAK DURMALI?

Ramazan ayında, Müslümanlar günün ilk ışıklarından önce sahur yaparak oruca başlarlar. Sahur, oruç süresince enerji sağlamak için önemli bir öğündür. Sahurda tüketilen yiyeceklerin oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Bu nedenle, sahurda yavaş sindirilen, kompleks karbonhidrat, protein ve lif açısından zengin yiyecekler tercih edilmelidir. Bu tür yiyecekler, tokluk hissi sağlayarak oruç süresince açlık hissini önemli ölçüde azaltabilir. Sahurda ayrıca bol su içmek de önemlidir, çünkü oruç süresince sıvı tüketimi yapılmayacağından vücudun su ihtiyacı sahurda karşılanmalıdır. Ancak aşırı tuzlu, şekerli veya yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır, çünkü bu tür yiyecekler susuzluğa neden olabilir ve oruç süresince yeterli miktarda su tüketilmediğinde dehidrasyona yol açabilir.Sahurda tüketilmesi gerekenler, uzun süren açlık dönemini atlatmak ve gün boyunca enerji sağlamak amacıyla dengeli ve besleyici bir öğün oluşturmalıdır. Sahurda tüketilebilecek yiyecekler şunlar olabilir: Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ezmesi veya tam buğdaylı gevrekler gibi lifli karbonhidrat kaynakları Peynir, yumurta, ton balığı, ceviz, badem, fındık veya süt gibi protein ve sağlıklı yağ kaynakları Yoğurt, ayran veya kefir gibi probiyotik içeren gıdalar Taze sebzeler, özellikle yeşil yapraklı sebzeler Meyveler, özellikle antioksidan açısından zengin olanlar, örneğin kivi, çilek veya böğürtlen gibi meyveler Sahurda tuzlu, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı ve bol su tüketilmelidir. Ayrıca, sahura erken kalkarak yavaş yavaş ve yeterli zaman ayırarak yemek yemek de sindirim sağlığı açısından önemlidir.Ramazan ayında sıvı ihtiyacı genellikle iftar ve sahur arasında uzun süreler boyunca giderilmediği için önemlidir. Bu nedenle, sıvı alımına özen göstermek önemlidir. İftarda su, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları, maden suyu gibi içecekler tüketilebilir. Ancak asitli içeceklerden ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Sahurda ise sıvı ihtiyacını karşılamak için su, süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları ve bitki çayları tüketilebilir. Sıvı ihtiyacını karşılamak için kahve ve çay gibi kafein içeren içecekler tüketmekten kaçınılmalıdır çünkü bu içecekler idrar söktürücü etkiye sahiptir ve vücuttan su kaybına neden olabilirler. Ayrıca, sıvı alımını artırmak için, iftar ve sahur arasında su içmeye özen göstermek de önemlidir. İftar sonrası çok fazla sıvı tüketmekten kaçınmak ve yavaş yavaş sıvı alımını artırmak da sıvı dengesini korumak açısından faydalı olacaktır.Sahur, oruç tutanlar için oldukça önemli bir öğündür. Bu öğünde tüketilecek yemekler, gün boyu aç kalınacak olan süreçte vücudun ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlamak açısından büyük önem taşır. Ancak sahurda tüketilen yemeklerin yavaş sindirilen, kompleks karbonhidratlar ve proteinler içermesi önerilir. Bu sayede vücut, gün boyunca yavaş yavaş enerji sağlayacak ve açlık hissini daha uzun süreli olarak bastıracaktır. Ayrıca, hızlı sindirilen yemekler kan şekerinin ani yükselmesine sebep olabilir, bu da gün içinde halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, sahurda bol lifli, kompleks karbonhidratlar içeren yiyecekler tercih edilmeli ve ağır yağlı, baharatlı, tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca, sahurda yeterli miktarda su tüketmek de çok önemlidir, çünkü oruç süresince vücut sıvı kaybedecektir ve su ihtiyacının karşılanması sağlıklı bir oruç tutma süreci için şarttır.Ramazan ayı boyunca oruç tutan insanlar, gün boyunca aç kalmaktadırlar ve iftar vakitleri geldiğinde de doymak için çeşitli yemekler tüketmektedirler. Ancak, iftar yemekleri kadar sahur öğünleri de büyük önem taşımaktadır. Sahur, oruç tutan kişilerin gün boyunca açlık hissini daha kolay bir şekilde kontrol etmesine yardımcı olur ve gün boyunca enerji sağlamak için gerekli besinleri alınmasını sağlar. Ancak, sahur öğünlerinde tüketilecek yiyeceklerin seçimi de oldukça önemlidir. Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerin tüketimi, gün boyunca açlık hissinin daha çabuk hissedilmesine ve vücuttaki su kaybının artmasına sebep olabilir. Bu nedenle, sahurda ağır yemeklerden kaçınılmalı, daha hafif ve sindirimi kolay olan yiyecekler tercih edilmelidir. Özellikle kepekli ekmek, yulaf, tam buğday, sebzeler, protein açısından zengin besinler (örneğin yumurta, süt ürünleri, et) ve bol miktarda su tüketimi, sahur öğünleri için idealdir. Ayrıca, sahur öğününü geç saatlere bırakmamak da, sindirim sorunları ve uykusuzluğu önlemek için önemlidir.