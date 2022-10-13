Tüm hesaplarınız bir anda boşalabilir: WhatsApp'ın bu sürümünü sakın indirmeyin!













POPÜLER PLATFORMLARDA REKLAM YAYINLIYORLAR





WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma programlarından biridir. Ancak, tüm kullanıcılar ana uygulamanın işlevselliğinden memnun değildir. Bu nedenle, bazı kullanıcılar sohbetleri için özel arka plana ve farklı yazı tiplerine sahip olması gibi daha fazla seçenek sunan WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyorlar.Ne yazık ki, bu tür modlar her zaman güvenli değildir. Daha önce tehlikeli olarak tanımlanan "Triada" virüsünü yayan başka bir WhatsApp modunu keşfeden Kaspersky araştırmacıları, saldırganların YoWhatsapp'ın bazı sürümlerinde yeni kötü niyetli değişiklikler yaparak popüler mesajlaşma yazılımını tehlikeye attığını keşfettiler.Siber suçlular, mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcıyı etkileyebilmek adına yeni dağıtım şemaları uygularlar. Bu kapsamda ise YouTube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için popüler bir mobil uygulama olan Snaptube'da kötü niyetli YoWhatsapp modunu tanıtıyorlar. YoWhatsapp, Snaptube uygulaması aracılığıyla tanıtıldığından ve dünya çapında yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanıldığından, birçok kişi bu modun tehlikeli olduğunun farkında değil.YoWhatsapp ayrıca Vidmate uygulaması aracılığıyla da dağıtılır. Bu uygulama yalnızca YouTube videolarını indirmek için kullanılmaz, aynı zamanda resmi olmayan bir Android uygulama mağazası içerir.