TEKNOLOJİ
13 Ekim 2022 - 12:16

Tüm hesaplarınız bir anda boşalabilir: WhatsApp'ın bu sürümünü sakın indirmeyin!

Whatsapp'ın resmi uygulamasında bulunmayan işlevlere sahip olmasından dolayı popülerlilik kazanan YoWhatsapp'ın, Triada adlı bir virüs bulaştırarak WhatsApp hesap hırsızlığının ana nedeni olduğu tespit edildi. Kaspersky araştırmacılarına göre bu durumdan etkilenen kullanıcıların yüzde 9'u Türkiye'de yaşıyor.

TEKNOLOJİ
13 Ekim 2022 - 12:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tüm hesaplarınız bir anda boşalabilir: WhatsApp'ın bu sürümünü sakın indirmeyin!


WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma programlarından biridir. Ancak, tüm kullanıcılar ana uygulamanın işlevselliğinden memnun değildir. Bu nedenle, bazı kullanıcılar sohbetleri için özel arka plana ve farklı yazı tiplerine sahip olması gibi daha fazla seçenek sunan WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyorlar.

YoWhatsapp



Ne yazık ki, bu tür modlar her zaman güvenli değildir. Daha önce tehlikeli olarak tanımlanan "Triada" virüsünü yayan başka bir WhatsApp modunu keşfeden Kaspersky araştırmacıları, saldırganların YoWhatsapp'ın bazı sürümlerinde yeni kötü niyetli değişiklikler yaparak popüler mesajlaşma yazılımını tehlikeye attığını keşfettiler.

POPÜLER PLATFORMLARDA REKLAM YAYINLIYORLAR

YoWhatsapp

Siber suçlular, mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcıyı etkileyebilmek adına yeni dağıtım şemaları uygularlar. Bu kapsamda ise YouTube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için popüler bir mobil uygulama olan Snaptube'da kötü niyetli YoWhatsapp modunu tanıtıyorlar. YoWhatsapp, Snaptube uygulaması aracılığıyla tanıtıldığından ve dünya çapında yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanıldığından, birçok kişi bu modun tehlikeli olduğunun farkında değil.

YoWhatsapp

YoWhatsapp ayrıca Vidmate uygulaması aracılığıyla da dağıtılır. Bu uygulama yalnızca YouTube videolarını indirmek için kullanılmaz, aynı zamanda resmi olmayan bir Android uygulama mağazası içerir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Instagram'ı öfkeden deliye döndüren The OG App uygulaması Google Play'dan silindi!
Instagram'ı öfkeden deliye döndüren The OG App uygulaması Google Play'dan silindi!
E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol edin.. E-Devlet biriken para öğrenme!
E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol edin.. E-Devlet biriken para öğrenme!
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün son görüntüsü..
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün son görüntüsü..
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
TOGG'dan yeni haber! 180 kW gücündeki şarj cihazı ilk kez görüntülendi..
TOGG'dan yeni haber! 180 kW gücündeki şarj cihazı ilk kez görüntülendi..
Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!
Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!
Son Haberler
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten "Tezgaha gelmeyin"...
AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi:
AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi: "Kur, 7-8 liraya düşer!"
Aile Bakanlığı, zor günler geçirenlere kredi imkanı kapsamında 5 bin TL nakit yardımda bulunuyor!
Aile Bakanlığı, zor günler geçirenlere kredi imkanı kapsamında...
Alp Navruz'dan Ayça Ayşin Turan'a reklam için geri dön çağrısı!
Alp Navruz'dan Ayça Ayşin Turan'a reklam için geri dön çağrısı!
Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması geldi:
Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması geldi: "EYT...
Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!
Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi!
Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi!
Sansür yasasını protesto eden CHP'li vekil, çekiçle telefonunu parçaladı!
Sansür yasasını protesto eden CHP'li vekil, çekiçle telefonunu parçaladı!
Doğal gaz destek başvuruları ne zaman sona eriyor? Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları!
Doğal gaz destek başvuruları ne zaman sona eriyor? Hane başına 900-2500...
Merve Boluğur'un balayı programı hastanede bitti! Eşi Mert Aydın ameliyata alındı
Merve Boluğur'un balayı programı hastanede bitti! Eşi Mert Aydın...
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!
Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!
Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı
Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme...