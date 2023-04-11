SİYASET
11 Nisan 2023 - 19:30

Tüm illerden milletvekili adayı çıkarmışlardı! O parti son dakika seçimlerden çekildi: Adaylar neye uğradığını şaşırdı

14 Mayıs'ta Türkiye'de büyük bir seçim olduğu biliniyor ve o parti seçime bir gün kala çok önemli bir karar alarak seçimden çekileceğini söyledi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

SİYASET
11 Nisan 2023 - 19:30
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Tüm illerden milletvekili adayı çıkarmışlardı! O parti son dakika seçimlerden çekildi: Adaylar neye uğradığını şaşırdı
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Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçimi yaşayacak. Ancak seçimlere günler kala bu parti ani kararını açıklayarak, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem milletvekili seçim adaylarını geri çekeceğini ve muhalefeti destekleyeceğini bir açıklama ile paylaştı.

btp

SEÇİME GİRMEYECEKLER



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Mayıs günü düzenlenecek olan 28. Dönem milletvekili seçimleri kapsamında sunduğu aday listesini geri çekeceğinin altını çizdi. Baş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz"

"YANLIŞLARINI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Partisinin barajı geçemeyeceğini ve bu durumda seçime girme konusunun iktidarı aritmetik üzerinden güç getireceğini belirten Baş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bu seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz.

Muhalefet çalışmamıza devam edeceğiz. Biz bu iktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bu iktidarın kaldığı takdirde Türkiye’ye zarar verdiğini, vereceğini anlatmaya devam edeceğiz. Burada olacağız, seçime giriyormuş gibi çalışacağız"

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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