Tüm illerden milletvekili adayı çıkarmışlardı! O parti son dakika seçimlerden çekildi: Adaylar neye uğradığını şaşırdı







SEÇİME GİRMEYECEKLER







"YANLIŞLARINI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçimi yaşayacak. Ancak seçimlere günler kala bu parti ani kararını açıklayarak, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem milletvekili seçim adaylarını geri çekeceğini ve muhalefeti destekleyeceğini bir açıklama ile paylaştı.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Mayıs günü düzenlenecek olan 28. Dönem milletvekili seçimleri kapsamında sunduğu aday listesini geri çekeceğinin altını çizdi. Baş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz"Partisinin barajı geçemeyeceğini ve bu durumda seçime girme konusunun iktidarı aritmetik üzerinden güç getireceğini belirten Baş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Bu seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz. Muhalefet çalışmamıza devam edeceğiz. Biz bu iktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bu iktidarın kaldığı takdirde Türkiye’ye zarar verdiğini, vereceğini anlatmaya devam edeceğiz. Burada olacağız, seçime giriyormuş gibi çalışacağız"