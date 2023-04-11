Tüm illerden milletvekili adayı çıkarmışlardı! O parti son dakika seçimlerden çekildi: Adaylar neye uğradığını şaşırdı

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçimi yaşayacak. Ancak seçimlere günler kala bu parti ani kararını açıklayarak, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem milletvekili seçim adaylarını geri çekeceğini ve muhalefeti destekleyeceğini bir açıklama ile paylaştı.
SEÇİME GİRMEYECEKLER
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Mayıs günü düzenlenecek olan 28. Dönem milletvekili seçimleri kapsamında sunduğu aday listesini geri çekeceğinin altını çizdi. Baş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz"