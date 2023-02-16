Finans
16 Şubat 2023 - 14:30

Tüm kredi kartı olanları ilgilendiriyor! Temassız ödemeye son: Artık sadece böyle yapılacak!

Kredi kartı kullanıcılarına önemli talimatlar verilirken BDDK, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımın engellenmesiyle beraber harekete geçti. Artık şifre istenmeden tüm işlemler yapılacak.

Finans
16 Şubat 2023 - 14:30
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Tüm kredi kartı olanları ilgilendiriyor! Temassız ödemeye son: Artık sadece böyle yapılacak!
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Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartlarıyla ilgili yeni bir kural getirirken temassız kartlar için BDDK, öyle bir karar verdi ki kimse bunu beklemiyordu. İşte artık şifre istenmeyecek kredi kartıyla ilgili yeni kural haberimizde yer almaktadır.

BDDK temassız kart

ŞİFREYE SON VERİLDİ



BDDK, tarafından bankalara yeni karar hakkında açıklamalarda bulunurken müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınır bulunmadan ülkemiz genelinde tüm banka müşterileri için ivedilikle kartı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesine gerek kalmadan mevcut uygulamaya aynen devam edileceği bilgisi verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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