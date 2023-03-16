Tüm maaş hesaplamalarını unutun! Emekli maaşları artık böyle hesaplanacak: Prim ve yıl şartı değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 15 milyondan fazla olan emekli vatandaşları ilgilendiren bir yenilik ile halkın karşısına geldi. EYT
düzenlemesinin ardından, emekli aylıkları verilirken baz alınan 2000 evveli ve sonrası prim farkında değişiklik yapılacak. 2 milyon 250 bin kişinin, Resmi Gazete 'de yayımlanmasından sonra emekli olmasıyla SGK
tarafından verilen emekli aylıklarında artış görüldü.
İddialara göre, emeklilik düzeninin uzun süreli olmasını ve sağlam temellere dayanmasını hedefleyen SGK, 15 milyonun üzerinde olan emekli vatandaşlar adına daha iyi bir ödeme seçeneği üstünde çalışmalar yapmakta.
Söz konusu sistem değişecek mi?
Söz konusu sistemde, 2000 evvelinde çalışılan zaman zarfı aylıklarda en fazla etkiyi oluşturmaktayken 2008 senesine dek olan ikinci bölüm, önemli bir etmen olmaktaydı. 2008 senesinin ekim ayının ardından, emekli aylığını en düşük etkileyen seneler olarak hesaplamalar yapılmaktaydı. Çok sayıda emekli ve emekli adayı vatandaş ise bu dönemlerde çalıştıklarından düşük ücretle aylık almaktalardı. Akşam Gazetesi'nde bulunan haber
çerçevesinde, SGK bu problemi çözmekte. Söz konusu yeni sistem ile birlikte, 2000 evveli primlerin etkisi daha az baz alınırken son senelerde yatırılan primler daha çok dikkate alınacak. Bununla birlikte ilk aylıklarını alacak EYT'li vatandaşların aylıkları da direkt olarak bu sistemden etkilenecek. Emekli vatandaşların merakla beklediği bu sistem ile aylıklarda artış görülecek, şimdilerde çalışan vatandaşlar emekliliğe ayrıldığında daha fazla aylık alacak. 4a, 4b, 4c, BAĞ-KUR veya emekli aylığı farkı aranmadan yürütülecek bu sistem ile yeni rakamlar merak edilmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in söz konusu durum hakkında bilgilendirmede bulunması bekleniyor. SGK tarafından verilen bu imkan dahilinde vatandaşlar, "maaş hesaplama robotu" ile maaşlarını hesaplayarak ortaya çıkan miktardan daha fazla aylık alabilecekler.