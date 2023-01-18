Aktüel
18 Ocak 2023 - 18:30

Tüm markalar bu fiyata hayran kaldı! Citroen'in bu modellerine öyle bir etiket kondu ki: Bayide araba kalmayacak!

Citroen bu kez rakiplerine karşı kendini gösterdi. Otomobil devi tarafından duyurulan kampanya sizi oldukça fazla kazançlı çıkarak. Citroen'de ayrıca 0,99 faiz oranı ile kredi seçeneği bulunmaktadır.

Aktüel
18 Ocak 2023 - 18:30
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Tüm markalar bu fiyata hayran kaldı! Citroen'in bu modellerine öyle bir etiket kondu ki: Bayide araba kalmayacak!
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Otomobil devi Citroen, bu güne kadar en muhteşem kampanyalarından birini hazırladı. Bu kampanyanın en uygun modelinin ise Citroen C4 2022 modeli olduğu belirtildi. Bu modele sahip olmak isteyenler 80.000 TL'ye 12 ay faizsiz kredi veya 120.000 TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranına sahip kredi seçeneğinden faydalanabilirler. Bu kredi seçeneklerine ek olarak karşılığında araçlarını takasa verenlere 30.000 TL takas desteği ile birlikte 648.000 TL'den başlayan fiyatlarla satış sunulmaktadır.

Citroen kampanyaları

CİTROEN C4 YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KAMPANYASI



Citren C4'ün 0 elektrikli versiyonu olan e-C4 için duyurulan kampanya, modelin çok uygun fiyata satışını da içeriyor. E-C4, 865 bin 500 TL duvar şarjı ve bir yıllık enerji hediyesi ile satışa çıkarıldı. Citroen C5'in Aircross SUV de 2022 modelini almak isteyenler 170.000 TL'ye 12 ay faizsiz kredi veya 240.000 TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi alabilecekler. Araç aynı zamanda 40.000 TL'lik takas desteği seçeneği ile 978.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Citroen kampanyaları

2022 Citroen C3 Aircross SUV modeli ise uygun kredi ve fiyat seçenekleriyle satışta. 80.000 TL'lik 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği veya 120.000 TL'lik 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği de var. Ayrıca araç takasında ise 30.000 TL iade desteği ile 630.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Elvan ÇILDIR
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