Tüm ödemeler Şubat ayına toplandı! 36 ay vadeli tamı tamına 50.000 TL krediyi bu bankalar sağlayacak!

50.000 TL'ye kadar nakit avansı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya, kamu bankaları aracılığıyla işlem yapanların gelir belgesi veya kefil olmaksızın 50.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmelerini sağlıyor. 36 ay taksit erteleme tablosu oluşturabilen bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapabilecekleri belirtildi. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi ödeme kampanyası için nakdi kredi kullanacak.Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatarak, kredi borcunu ödeyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç verdi. Kamu bankası işlevi gören bu üç banka aracılığıyla her zaman hızlı işlem yapabilirsiniz.
Şubat ayı başvuruları...Acil kredi talebinde bulunan vatandaşlar, kamu bankaları aracılığıyla kullandırdıkları bu kredilere katılmak için banka şubesine gitmeden internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesinde, nakit avans çekmek isteyen tüm vatandaşlara belirlenen esaslar doğrultusunda anında uygun faiz oranı verileceği açıklanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ihtiyaç kredisi ödemelerini ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız gün yapar. 50000 TL kredi ile düşük faiz oranıyla faaliyet gösterecek. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanan emekli vatandaşlar için emeklilik hesaplarının bir banka aracılığıyla tutulması gerekiyor. Emeklilik hesabı üzerinden başvurmaları halinde alınabilecek kredilerden yararlanan vatandaşların işlemleri aynı gün yapılıyor.