Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador kadrosunda adından söz ettiren Enner Valencia, kariyerine bundan sonra Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Başarılı golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti fakat Fenerbahçe yönetimi hızlı davranarak Valencia ile yeniden anlaşmaya vardı. Ekvador milli takımıyla Katar'ın Dünya Kupası'na damgasını vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle manşetlere çıktı. Valencia, Ekvador milli takımı adına Dünya Kupası'nda üst üste altı gol atan ilk oyuncu olurken, efsanevi isimler Salenco ve Rossi'nin başarısını Dünya Kupası'nda Senegal'e karşı yedi gol atarak kaybetti.
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05 Aralık 2022 - 12:57
Tüm treklifleri elinin tersiyle geri itti! Enner Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek..
Enner Valencia'nın gizemi Fenerbahçe'de sona erdi. Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren forvetle yeniden sözleşme imzaladı. Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den alacağı ücrette açıklandı.
SPOR
05 Aralık 2022 - 12:57
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