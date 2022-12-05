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05 Aralık 2022 - 12:57

Tüm treklifleri elinin tersiyle geri itti! Enner Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek..

Enner Valencia'nın gizemi Fenerbahçe'de sona erdi. Sarı Lacivertliler, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren forvetle yeniden sözleşme imzaladı. Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den alacağı ücrette açıklandı.

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05 Aralık 2022 - 12:57
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Tüm treklifleri elinin tersiyle geri itti! Enner Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek..


Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador kadrosunda adından söz ettiren Enner Valencia, kariyerine bundan sonra Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Başarılı golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti fakat Fenerbahçe yönetimi hızlı davranarak Valencia ile yeniden anlaşmaya vardı.

Ekvador milli takımıyla Katar'ın Dünya Kupası'na damgasını vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle manşetlere çıktı. Valencia, Ekvador milli takımı adına Dünya Kupası'nda üst üste altı gol atan ilk oyuncu olurken, efsanevi isimler Salenco ve Rossi'nin başarısını Dünya Kupası'nda Senegal'e karşı yedi gol atarak kaybetti.



Enner Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek

SÖZLEŞME DETAYLARI BELİRLENDİ

Birçok Körfez ülkesinden teklif alan Ekvadorlu golcü, Sarı Lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Enner Valencia, önceki anlaşmada olduğu gibi Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro garantili bonservis bedeli alacak.

33 yaşındaki Enner Valencia ile görüşen oyuncunun, başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik teklifleri göz ardı ederek Fenerbahçe'de kalma niyetini netleştirdiği söylendi.

"Fenerbahçe'de mutluyum"

Enner Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek

Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin yenilenmesi aşamasında bir açıklama yaptığı ve açıklamasında da kendisinin Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarılar yakalamk istediğini belirterek "Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

 33 yaşındaki forvet, Dünya Kupası maçlarında üç gol kaydetti ve son iki maçta hafif sakatlıklara rağmen mücadeleye devam etti. Fenerbahçe adına oldukça başarılı grafikler çizen futbol yıldızı aynı zamanda gol krallığı da yaşıyor. Ener Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 19 gole doğrudan katkı sağlarken, toplam 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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